Glumica Sofija Vergarajoš jednom je dokazala da ima besprekoran stil – ovog puta kada je pokazala svoje dvorište na Instagramu.

Umesto da bira jarke boje i naglašene kontraste, odlučila se za monohromatski stil, što znači da je ceo prostor uređen u jednoj boji, ali u više njenih nijansi i sa različitim materijalima.

1/7 Vidi galeriju Sofija Vergara Foto: Handout / Getty images / Profimedia, affinitypicture / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Anthony Harvey / Shutterstock Editorial / Profimedia

Na fotografiji se vidi sofa u krem boji, stočić od prirodnog kamena i velika zelena biljka u saksiji – jednostavno, ali izuzetno efektno. Trik je upravo u raznolikosti materijala: meki pamuk na sofi, hladni kamen stočića i ratan na poslužavniku stvaraju igru tekstura koja čini da prostor izgleda živopisno, iako je u neutralnim tonovima.

Monohromatski stil mnogima deluje monotono, ali kada ga osmislite ovako kao Sofija, rezultat je sofisticiran i topao ambijent koji poziva na odmor. Uvođenjem prirodnih materijala – drveta, kamena, ratana – i zelenih biljaka, postiže se balans između elegancije i udobnosti.

Dekorateri savetuju da svetlu sofu, kao što je ona boje slonovače, obogatite jastucima od somota ili prekrivačem sa zanimljivom teksturom. Na taj način dodajete slojeve i dubinu prostoru. Tepisi, lampe i keramika u zemljanim tonovima dodatno unose toplinu i čine da prostor izgleda kao iz časopisa.

Još jedan važan savet: kada birate svetao nameštaj za dvorište, obavezno ga pokrivajte kada se ne koristi i redovno čistite – tako će ostati besprekoran, baš kao kod Sofije.

Monohromatski stil je zapravo trik dizajnera kako da prostor izgleda uređen i skladan bez previše detalja. Pravilnom igrom nijansi i tekstura dobijate prostor koji nikada ne izlazi iz mode i u kojem ćete uživati godinama.

