Slušaj vest

Promena izgleda Šajlo Džoli odmah je izazvala talas komentara na mrežama, a večita tema se ponovo otvorila: na koga Šajlo više liči, da li na slavnu majku ili slavnog oca? U šetnju je izašla i sa upečatljivim tamnim smoki aj makeupom, ali je njen stil ostao veran komforu pa su tako oversized komadi i dalje su njen zaštitni znak.

Iako sada živi u Los Anđelesu, Šajlo sve više gradi karijeru u plesu. Često je viđaju kako izlazi iz plesnog studija, a njen trener povremeno deli snimke njenih nastupa. Ipak, najčešće se o njoj govori ne zbog talenta, već zbog komplikovanih porodičnih odnosa njenih roditelja.

1/4 Vidi galeriju Šajlo Džoli Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Razvod Anđeline Džoli i Breda Pita i dalje traje u medijima. Još se vode pravne bitke oko čuvene vinarije Šato Miraval u Francuskoj, gde su se nekada venčali. Bred tvrdi da je Anđelina prekršila dogovor kada je svoju polovinu prodalа ruskom milijarderu koji se takođe bavi proizvodnjom vina. Sa druge strane, Anđelina kaže da takav dogovor nikada nije postojao i da je bila prinuđena na taj potez jer je Bred loše upravljao imanjem. On, međutim, veruje da je sve urađeno iz osvete.

Ni pitanja starateljstva ne prolaze bez trzavica. Većina njihove dece, troje usvojene i dvoje biološke, odbacila je prezime Pit. Izuzetak je sin Noks, koji se retko pojavljuje u javnosti. Šajlo je odbacila prezime oca neposredno pred punoletstvo, a njenim putem je kasnije krenula i sestra Vivijen. Njeno ime se nedavno pojavilo na plakatu za pozorišni komad koji je radila zajedno sa majkom.

Ljubavni život Breda Pita i novi sukobi

U priču se dodatno umešala i Bredova nova veza. Glumac je u romansi sa dizajnerkom Ines de Ramon, sa kojom planira brak. Mediji su čak pisali da je Anđelina želela da se lično sastane sa Inez i upozori je na bivšeg muža, ali nikada nije potvrđeno da je do tog razgovora zaista došlo.

Na mrežama se sve češće spekuliše da Anđelina namerno okreće decu protiv Breda, a pojedini insajderi je nazivaju „toksičnom“. Ipak, za Šajlo to izgleda nije prepreka da nastavi svojim putem i sve više gradi umetničku karijeru. Njena nova pojava na ulicama Njujorka jasno pokazuje da je odlučna da sama oblikuje sopstveni identitet, bez obzira na komplikovane porodične okolnosti.

(Kurir.rs/Najžena)

VIDEO: Ovde živi Anđelina Džoli: