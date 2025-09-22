Slušaj vest

Mama četvoro dece, Bruklina, Romea, Kruza i Harper, Viktorija Bekam ponovo je očarala modne fanove hrabrim stajlingom kojim je promovisala svoju novu podlogu za šminku

U nedelju popodne Viktorija je na Instagramu najavila lansiranje svog bjuti proizvoda. Ona je objavila fotografiju na kojoj preko lica drži maketu novina sa natpisom "Ispusti sve", ali nije to ono što je privuklo pažnju.

Ono što su ljubitljeke mode i njenog rada primetile zapravo su bile sandale sa vrtoglavo visokom štikom, koje je ponela uz haljinu koja je apsolutni modni hit ove sezone.

Dizajnerka i bivša Spajsica pozirala je u providnoj, laganoj suknji koja poziva na flert i koja prati trend golih haljina koje su među poznatima postale od neprocenjivog značaja.

U opisu fotografije, Viktorija je napisala:

– Vruće vesti sa bjuti scene! Kao osnivač i kreativni direktor, otkrivam šta izdvaja moju novu podlogu. Pratite sledeće poglavlje iz naše serije Viktorija Bekam Bjuti.

Komentari njenih pratilaca odmah su preplavili objavu, a najviše pažnje dobile su upravo njene štikle. Dizajnerka Dona Ida kratko je poručila:

– Najkul cipele!– dok je jedna obožavateljka upitala: – Da li neko zna odakle su ove cipele?

Čini se da Viktorija sada radi više nego ikad pre. Ona je veoma pristuna na modnoj sceni, ali je to ne sprečava da bude uspešna i na drugim frontovima.

Oktobar će biti posebno uzbudljiv za nju, jer 9. konačno izlazi njen Netfliks dokumentarac, što svi s nestrpljenjem čekaju.

Podsećamo, pre samo dve godine njen suprug Dejvid Bekam imao je sopstveni dokumentarac koji je otkrio intimne trenutke porodičnog života i postao ogroman hit na istoj platformi.

VIDEO: Viktorija Bekam