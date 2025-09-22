Slušaj vest

Medijski mogul Dejvid Gefen razvodi se od svog 50 godina mlađeg supruga, bivšeg go-go plesača Dejvida Armstronga. Kako prenose strani mediji, osamdesetdvogodišnji milijarder želi da ubrza razvod i spreman je da za to plati pozamašnu svotu – sve kako bi što pre ponovo bio pravno slobodan.

Brak bez predbračnog ugovora

Gefen i Armstrong venčali su se 2023. godine, i to bez ikakvog predbračnog ugovora, što je iznenadilo mnoge, s obzirom na to da magazin Forbs procenjuje Gefenovo bogatstvo na oko 8.7 milijardi dolara.

U galeriji pogledajte fotografije Dejvida i Donovana:

Donovon i Dejvid, razvod nakon dve godine

Samo dve godine kasnije, Gefen je podneo papire za razvod, pozivajući se na nepomirljive razlike, a finansijski ulog u procesu je ogroman.

Ponuda: 50.000 dolara mesečno – ali samo godinu dana

Prema dokumentima koje prenosi TMZ, Gefen nudi da isplaćuje do 50.000 dolara mesečno za bračnu potporuali samo tokom jedne godine, i samo ako mu se priznaju već isplaćeni iznosi.

Od februara, kada su se razišli, Gefen tvrdi da je Armstrongu već dao:

200.000 dolara u gotovini

Još 200.000 za rehabilitaciju

Ključeve luksuznog stana u Njujorku, gde stanarina iznosi 15.000 dolara mesečno, a Armstrong tu živi besplatno

Takođe se navodi da Armstrong poseduje umetnine, nakit i satove vredne oko 5 miliona dolara, koje je dobio tokom njihove veze.

Donovan Majkls, bivši suprug milijardera Dejvida Gefena Foto: Printscreen/Instagram/donovan_michaels

Razočaranje, medijacija i borba na sudu

U dokumentaciji koju je podnela poznata holivudska advokatica za razvode Lora Vaser, Gefen tvrdi da je pokušao da izbegne ružan razvod i da se sve reši kroz medijaciju, ali da to nije uspelo. On Armstronga optužuje da koristi medijsku kampanju blaćenja kao pritisak, i naglašava da je ušao u brak sa 80 godina, već u penziji, te da tokom 23 meseca zajedničkog života nije stvorena zajednička imovina. Gefen sada traži od suda da ga pravno proglasi samcem, jer je brak, kako navodi, „nedvojbeno i nepovratno propao“.

Tajno venčanje i glamurozan početak

Par se navodno tajno venčao u Beverli Hilsu, a samo nekoliko nedelja kasnije, zajedno su viđeni kako izlaze iz helikoptera u Njujorku – sa zlatnim burmom na Gefenovoj ruci kao prvim javnim znakom njihove ozvaničene veze.

Armstrongova prošlost: od skromnih početaka do glamura

Dejvid Armstrong, poznat i pod scenskim imenom Donovan Majkls, ranije je radio kao go-go plesač u gej klubovima Majamija, a njegovi počeci bili su sve samo ne glamurozni. Rođen je u malom gradu u Mičigenu, u porodici sa 13 dece. Tokom godina menjao je identitet: oko 2014. je koristio ime Brendon Foster i radio kao plesač i promotor. Na društvenim mrežama je objavljivao brojne fotografije bez majice, često najavljujući nastupe „za platiše“.

Jedan od prijatelja rekao je za The Post: - Uvek je tražio novu avanturu i bio odlučan da poboljša svoj život.

Druga prijateljica, bivša devojka, izjavila je da ga je znala samo kao heteroseksualnog muškarca, ali je dodala: - Ne bi me iznenadilo da je bio i sa muškarcima. Mislim, jako je zgodan. Ljudi pretpostavljaju na osnovu njegovih objava na Instagramu.

Gefenove ranije veze i karijera

Dejvid Gefen je javno priznao da je gej 1992. godine, nakon godina spekulacija o vezama sa ženama, uključujući i Šer.

Ovo mu nije prva veza s velikom razlikom u godinama. Godine 2012. raskinuo je šestogodišnju vezu sa Džeremijem Lingvalom, koji je tada imao 41, a iste godine bio je u vezi sa 20-godišnjim bivšim fudbalerom Džejmijem Kuncem, protiv kog je kasnije podneo i zabranu prilaska.

Gefen je jedan od najuticajnijih ljudi u američkoj muzičkoj i filmskoj industriji. Osnovao je:

Asylum Records (potpisao Joni Mičel, Boba Dilana, Eagles)

Geffen Records (Elton Džon, Šer, Aerosmith, Blink-182, Guns N’ Roses, Nirvana)

DreamWorks SKG, zajedno sa Džefrijem Kacenbergom i Stivenom Spilbergom

