Novi imejlovi koji su procurili u javnost sugerišu da vojvotkinja od Jorka, Sara Ferguson, nije bila iskrena u svojim javnim izjavama o prekidu veze s pokojnim pedofilom Džefrijem Epstajnom. Prema svemu sudeći, njena javna osuda Epstajnovih postupaka bila je više usmerena na zaštitu sopstvene reputacije, nego na stvarnu distancu od njega, piše Daily Mail.

Džefri Epstajn Foto: Butterworth / Splash / Profimedia

U imejlovima koje je Mail on Sunday dobio, vojvotkinja izjavljuje da je Epstajn bio "veliki prijatelj", te joj je pomagao u vreme kad je bila suočena s finansijskim poteškoćama. Naime, u poruci od 22. januara 2011. Ferguson piše: "Kako da vam zahvalim? Vi ste pravi prijatelj i jednog dana ću vam to vratiti.“

Iako je kasnije javno priznala da je prihvatila njegov novac, tvrdeći da je to bila "ogromna greška", činila je to u kontekstu sve jačih medijskih pritisaka, usmerenih na njene veze s Epstajnom.

Sara Ferguson na humanitarnoj večeri Milutina Getsbija Foto: Chateau Cyril/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Nekoliko nedelja kasnije, 7. marta 2011, vojvotkinja je dala intervju za London Evening Standard, gde je ponovila kako nikada više neće imati ništa s Epstajnom. Međutim, prema informacijama iz novih mejlova koje je poslala 26. aprila iste godine, priznaje da je bila pod pritiskom kad je dala intervju, objašnjavajući da su joj savetovali da se distancira od Epstajnovog novca i povezivanja s njim kako bi sačuvala karijeru kao autorka dečjih knjiga. U toj poruci dodaje i: "Oprostite što sam vas se odrekla. To nisam učinila iz ličnog uverenja, već da zaštitim svoj posao.“

Foto: AP, AP/Andy Kropa, EPA-EFE/WILL OLIVER

Ovi mejlovi koji su postali dostupni javnosti dovode u pitanje njene ranije izjave o tome da je prekinula veze s Epstajnom zbog njegovih moralnih postupaka. Umesto toga, čini se da je veći motiv bio očuvanje njene profesionalne karijere, naročito u kontekstu njenih angažmana u dečjim organizacijama i kao autorke.

Novi skandal dolazi samo nekoliko dana nakon što su vojvotkinja i njen bivši muž, princ Endru, ponovo pokušali da povrate pažnju javnosti, što je izazvalo opsežnu kritiku, uključujući i njihovo nedavno pojavljivanje na sahrani vojvotkinje od Kenta.

