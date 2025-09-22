spreman je da mu oprosti

spreman je da mu oprosti

Iako su poslednji susreti kralja Čarlsa i princa Harija izgledali obećavajuće, navodno vojvoda od Saseksa nikada neće biti napola član kraljevske porodice, piše Page Six.

"Kralj mu oprašta, ali bio je potpuno jasan u zadržavanju odluke svoje pokojne majke da ne može da bude ‘napola unutra, napola van‘ član koji radi u kraljevskoj porodici", rekao je izvor.

Foto: i-Images / Eyevine / Profimedia

Izvor je odbacio tvrdnje da bi princ Hari imao radni plan od četvorodnevnog boravka u Ujedinjenom Kraljevstvu, u kom bi preuzimao kraljevske dužnosti, dok bi sa suprugom Megan Markl i njihovom decom, Arčijem (6) i Lilibet (4), bio smešten u SAD.

"Ove navodne tvrdnje su razlog zašto kralj i kraljevska porodica oklevaju da krenu na put pomirenja. Ako je namera da pokrenu građenje poverenja i odnosa, oni imaju potpuno suprotan učinak", dodao je drugi izvor.

Objašnjeno je i da je poseta predsednika Donalda Trampa i Melanije Tramp Ujedinjenom Kraljevstvu prošle nedelje bilo pokazivanje snage u odnosu Čarlsa i princa Vilijama.

"Kao što je prošlonedeljna državna poseta jasno pokazala, snaga i uticaj moderne monarhije leže u nepokolebljivoj vezi između kralja i princa od Vlesa, uz podršku drugih članova porodice koji rade", rekao je izvor.

Megan Markl i princ Hari Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Inače, princ Hari je izrazio interesovanje za povratak u Ujedinjeno Kraljevstvo sa svojom porodicom po prvi put otkako su on i Markl 2020. objavili da se povlače s kraljevskih dužnosti. Nakon toga su usledili sastanci s njegovim ocem, ali iako je za neke delovalo obećavajuće, čini se da se povratak princa Harija neće tako lako dogoditi.

Podsetimo, nakon što su Hari i Megan napustili kraljevske dužnosti, par je u intervjuima, televizijskim dokumentarcima i autobiografiji "Spare" kritikovao kraljevsku porodicu, a Hari je izneo posebno oštre komentare o svom ocu i starijem bratu.

