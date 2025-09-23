Slušaj vest

Intimni život i preferencije Elvisa Prislija, moramo priznati, nisu bile podjednako predstavljene kao njegov put ka slavi u biografskom filmu "Elvis". Prisli je imao prilično ludački intimni život: fetiši, trojke, opsednutost 14-godišnjakinjama i voajerizam. U Prislijevom krevetu bilo je sve - osim dobrih intimnih odnosa.

Prema knjizi "Elvis Prisli: Južni život Džoela Vilijamsona", Elvis Prisli bi se udvarao devicama, održavao vezu što je duže moguće, ali kada bi ove žene izgubile nevinost, on bi izgubio interesovanje za njih.

U galeriji pogledajte fotografije Elvisa i Prisile Prisli:

1/6 Vidi galeriju Elvis i Prisila Prisli Foto: Profimedia

Bivša supruga Prisila Prisli imala je 14 godina kada je upoznala Elvisa u nemačkoj vojnoj kantini, dok je on imao 24 godine. Prema Vilijamsonu, Elvis je "vodio ljubav sa njom na svaki način ali bez penetracije". Kao da je Prisilina nevinost bila još jedna stvar koju je Elvis čudno i ospesivno "čuvao". Ona je molila Elvisa da dovede njihovu ljubav do vrhunca, ali je on želeo da je održi nevinom, što je detalj koji je prisutan mnogim njegovim vezama.

- Poslednji put sam ga molila da dovede našu ljubav do vrhunca. Bilo bi mu tako lako. Bila sam mlada, ranjiva, očajno zaljubljena, a on je mogao potpuno da me iskoristi. Ali on je tiho rekao: "Ne, jednog dana hoćemo, Prisila, ali ne sada. Stvarno si premlada."

Prisila nije bila jedina devica s kojom je bio

Godine 1969. upoznao je par devica i nije mogao da odoli. Džojs Bova, tada 25-godišnjakinja, prvi put je upoznala Elvisa u Las Vegasu i pozvao ju je na večeru, koju je prihvatila tek godinu dana kasnije. Njih dvoje su na kraju "konzumirali" svoju vezu, ali Bova je izjurila kada joj je Elvis rekao da nemaju budućnost. Možda zato što više nije bila nevina.

Druga devica, Keti Vestmorlend, brzo je postala sledeća Elvisova veza. Keti, 25, bila je sopran na Elvisovom nastupu u Las Vegasu. Kada joj je prišao, zagrlio je i poljubio, a ona je priznala da je nevina. Muzika za njegove uši.

Elvis Prisli okružen ženama Foto: Profimedia

Njih dvoje su ubrzo spavali zajedno, ali su na kraju sve prekinuli kada se Keti vratila u Los Anđeles na posao. Ona se vratila da bi probali ponovo, ali Elvis nije više bio zainteresovan, opet zato što više nije bila nevina.

Elvis je 1972. godine upoznao Lindu Tompson, koja je tada imala 22 godine i to vreme je takođe bila nevina. Elvis i Linda (onima koji ne znaju, Linda je mama Brodija Dženera i takođe bivša supruga Kejtlin Džener) izlazili su četiri godine. U svojoj knjizi "A Little Thing Called Life: On Loving Elvis Presley, Bruce Jenner, and Songs in Between", Linda Tompson, jedna od Prislijevih ljubavnica, rekla je da joj je rekao da želi da je "sačuva".

- On je zapravo koristio reč "sačuvati..."

Linda i Elvis su spavali zajedno dva meseca bez konzumacije veze, pre nego što je Linda rekla da je "bilo vreme da se to ili desi ili da se vrati kući". Ona je u svojoj knjizi dodala da ju je gubitak nevinosti, rasplakao. Elvis ju je držao i rekao:

- Dušo, ne plači... Molim te, ne plači, a ona je još malo plakala i Prisli je rekao: "Samo napred. Ti plači... Ako želiš da plačeš, plači, dušo".

Linda je raskinula sa Elvisom u decembru 1976. godine, a on je umro sledeće godine 1977.

Elvis Prisli je kralj predigre, ali nije bio dobar u krevetu

Linda takođe kaže da je Elvis bio nadaren da "vodi ljubav na različite načine osim pravog intimnog odnosa". U knjizi Prisile Prisli "Softly, As I Leave You: Life After Elvis", koja je nedavno izašla, ona je pisala koliko je Elvis nadaren kada je u pitanju vođenje ljubavi, kao što je i u entertejmentu, ali njegov pravi talenat bilo je oralno zadovoljavanje.

U galeriji pogledajte fotografije Elvisa Prislija:

1/9 Vidi galeriju Elvis Prisli Foto: Profimedia, The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia

Jedan član Elvisovog najužeg kruga koji je poznat kao "Mafija iz Memfisa", Lamar Fike, je upoznao Priscilu sa Elvisom, a kasnije je govorio o njegovom intimnom životu.

- Njegov apetit je bio veoma, veoma jak. Dodirivanje i osećaj i trenje i sve ostalo su Elvisu značili više od samog čina. retpostavljam da je Elvis bio kralj predigre.

Glumica Sibil Šepard bila je manje nego impresionirana njegovim nastupom u krevetu. Rekla je da se on "odlično ljubio i veoma sladak, ali nije pastuv koji je očekivala". Takođe je rekla da su ga lekovi koje je uzimao sprečili da bude "prirodni muškarac". Šepard je takođe rekla da je iz Elvisa izvukla mačo muškost, ali da on ionako nije bio nešto mačo sam po sebi.

"Nije mogao da drži sveću Marlonu Brandu"

Rita Moreno, koja je izlazila sa Elvisom odmah nakon što je bila sa Marlonom Brandom (uglavnom da bi uzvratila Brandu što ju je prevario), rekla je da Presli nije mogao da drži sveću Brandu. Ona je Preslija nazvala "dvogodišnjakom" u poređenju sa Brandom i veče s njim je bilo kao "amatersko veče".

Pegi Lipton u svojoj knjizi takođe piše da joj Elvis "jednostavno nije dorastao u krevetu" i da je bio "praktično impotentan" sa njom.

Elvis Prisli je bio voajer

Elvis Prisli, kralj rokenrola Foto: Profimedia

Prisli je navodno takođe postavio dvosmerna ogledala u svojoj kući, a isto je uradio i u svojoj kući pored bazena da bi špijunirao ljude dok imaju intimne odnose. Kada je Elvis izlazio sa En-Margret, njegovi ljudi su stavili tanko ogledalo ispod Elvisovog kreveta, nadajući se da će videti kako Elvis i En-Margret imaju intimne odnose, kao što su pratili svakoga ko ima odnose u toj kući.

Fetiši Elvisa Prislija

Tokom godina, Elvis je razvio specifične fetiše, kao što je zamolio svoje devojke da uvek nose bele gaćice dok su u krevetu. Voleo je igru uloga tokom odnosa, pa bi tako umesto stvarnog odnosa sa Prisilom, njih dvoje bi se obukli kao medicinska sestra i pacijent i istraživali tela jedno drugog.

Ponekad je Elvis uvodio i druge devojke u svoju spavaću sobu, pa bi naterao Prisilu i devojku da se pretvaraju da vode ljubav dok je on gledao, snimao i ponekad bi se pridružio. Njih dvoje bi fotografisali scene sa polaroidom i čuvali fotografije u srebrnom koferu.

Elvis Prisli je takođe organizovao velike žurke u vili bez Prisile ili njegovih drugih devojaka. Umesto toga, pozvao bi plesačice "da plivaju gole u bazenu, a zatim da se pridruže momcima u mnogim spavaćim sobama".

Elvis je voleo 14-godišnjakinje

Elvis Prisli bio je kralj rokenrola Foto: Profimedia

Prisli je prvi put upoznao buduću suprugu Prisilu Prisli kada je imala samo 14 godina. Njihovo udvaranje trajalo je sedam godina pre nego što su se venčali 1967. kada je Prisila imala 22 godine. Elvis je takođe bio domaćin upitnih žurki u svojoj vili Grejslend i to sa 14-godišnjakinjama. Vilijamsonova knjiga kaže da bi Elvis doveo tri četrnaestogodišnje devojčice u svoju spavaću sobu zbog "tuče jastucima, golicanja, ljubljenja i maženja" i imao je 22 godine kada je pravio ove žurke. Zanimljivo je da su ove igre počele kada su devojčice imale samo 13 godina.

Džeki Rouland upoznala je Elvisa 1956. kada je imala 14, a on 21. Alana Neš piše u svojoj Elvisovoj biografiji da je Elvis odveo Džeki u sobu u pozorištu da je nauči da se ljubi.

- Nikada ranije nisam poljubila dečaka... Elvis je bio veoma ljubazan i nežan učitelj, otkrila je Džeki, a kada ih je uhvatila njena majka on je rekao Džeki: "Znaš, kad porasteš, bićeš moja".

Frensis Forbs, još jedna 14-godišnjakinja, pojavila se na Elvisovoj kući i kaže da ga je zapravo upoznala sa 13 godina.

- Tada nije obraćao pažnju na mene, ali kada sam imala četrnaest godina, primetio me je. Četrnaest godina je bilo magično doba za Elvisa.

Elvis Prisli bio je kralj rokenrola Foto: Profimedia

Forbs je, zajedno sa Hajdi Hajsen i Glorijom Pal, učestvovala na Elvisovim žurkama koje bi trajale do 3 ili 4 ujutru. Devojke bi spavale nekoliko sati pre nego što bi se probudile i krenule u gimnaziju.

Godine 1974, kada je Elvis imao blizu 40 godina, upoznao je još jednu 14-godišnjakinju, Riku Smit, u Memfisu. Rika kaže da su imali nekoliko dugih seansi. Elvis joj je poklonio auto, što je njen otac dozvolio. Posle je želeo da Rika odleti sa njim u Nešvil, ali je njen otac to odbio. Njihova veza okončana je sledeće godine 1975.

Elvisova fascinacija mladim devojkama je sve plašila, ali malo ko je imao hrabrosti bilo šta da mu kaže.

(Kurir.rs/TheBlemish/Žena)

Bonus video: Prozivaju ženu novog Džejmsa Bonda