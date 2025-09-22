Slušaj vest

Maja Jama, koju mnogi nazivaju najlepšom voditeljkom na svetu, u nedelju je prisustvovala ekskluzivnoj zabavi koju je organizovao britanski Vog povodom Nedelje mode u Londonu. Svojim modnim izborom ponovo je privukla pažnju i potvrdila svoj status najatraktivnije televizijske zvezde.

Na događaj je stigla u smeloj crnoj haljini koja je bila prozračna, mrežastog dizajna, dok je donji deo bio ukrašen perjem. Ispod haljine, koja je savršeno isticala njenu figuru, nazirao se crni donji veš, a kombinaciju je upotpunila crnim štiklama. Osim upečatljive toalete, pokazala je i novu, kraću frizuru, koja je iznenadila njene fanove.

U galeriji pogledajte kako je Maja izgledala:

1/6 Vidi galeriju Maja Jama na Vogovoj žurci povodom Nedelje mode u Londonu Foto: MM/WA / Goff Photos / Profimedia, MM/WA / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Još jedna haljina s perjem – cena od 4500 funti

Nije ovo prvi put da Maja bira perje za glamurozne prilike. Nedavno se na dodeli Nacionalnih televizijskih nagrada pojavila u još jednoj haljini s perjem, koju je dizajnirala modna kuća Galitzine Couture. Ova crna kreacija, vredna čak 4.500 funti, dodatno je istakla njenu vitku figuru i privukla poglede svih prisutnih.

Mogući odlazak iz "Love Island"-a

Maja Jama postala je poznata širom sveta zahvaljujući ulozi voditeljke u popularnom rijalitiju "Love Island", ali sve su glasnije priče da bi mogla napustiti emisiju i posvetiti se novim projektima. Otkako je pre tri godine prvi put stala pred kamere kao voditeljka, njena karijera ide uzlaznom putanjom.

Maja Jama na Vogovoj žurci povodom Nedelje mode u Londonu Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Osim što je pokrenula sopstveni brend za lepotu, nedavno je otkrila i da će se pojaviti u Netfliksovoj seriji, što bi moglo dodatno uticati na njenu odluku da napusti emisiju – posebno jer je ovogodišnja sezona zabeležila najmanju gledanost još od 2016. godine.

Ugovor sa ITV-jem još nije obnovljen

Emisija "Love Island" trebalo bi da se vrati s novom sezonom u januaru, ali Maja još nije produžila ugovor sa televizijskom kućom ITV. Izvori bliski produkciji navode:

"Maja je veoma tražena, ali i dalje uživa u vođenju emisije. Svi se nadaju da će se dogovor uskoro postići. Razgovori su odloženi zbog logističkih problema u njenom timu."

Maja Jama na Vogovoj žurci povodom Nedelje mode u Londonu Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Ljubavni život i mogućnost preseljenja

Uprkos zauzetom rasporedu, Maja uspeva da održi i aktivan društveni i ljubavni život. Već neko vreme je u vezi sa fudbalerom Rubenom Dijasom, zvezdom Mančester Sitija. Upoznali su se u novembru prošle godine na Evropskim muzičkim nagradama (EMA), a svoju vezu su javno potvrdili u aprilu ove godine.

Kako navode izvori, Maja razmatra preseljenje iz Londona kako bi bila bliže Rubenu, budući da često putuje u Mančester kako bi se viđali. Preseljenje bi joj, prema svemu sudeći, olakšalo balansiranje između posla i privatnog života.

Bonus video: Prozivaju ženu novog Džejmsa Bonda