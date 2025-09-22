Najlepša voditeljka u providnoj haljini pojavila se na raskošnoj zabavi: Kad se okrenula, mnogi su morali da sednu...
Maja Jama, koju mnogi nazivaju najlepšom voditeljkom na svetu, u nedelju je prisustvovala ekskluzivnoj zabavi koju je organizovao britanski Vog povodom Nedelje mode u Londonu. Svojim modnim izborom ponovo je privukla pažnju i potvrdila svoj status najatraktivnije televizijske zvezde.
Na događaj je stigla u smeloj crnoj haljini koja je bila prozračna, mrežastog dizajna, dok je donji deo bio ukrašen perjem. Ispod haljine, koja je savršeno isticala njenu figuru, nazirao se crni donji veš, a kombinaciju je upotpunila crnim štiklama. Osim upečatljive toalete, pokazala je i novu, kraću frizuru, koja je iznenadila njene fanove.
U galeriji pogledajte kako je Maja izgledala:
Još jedna haljina s perjem – cena od 4500 funti
Nije ovo prvi put da Maja bira perje za glamurozne prilike. Nedavno se na dodeli Nacionalnih televizijskih nagrada pojavila u još jednoj haljini s perjem, koju je dizajnirala modna kuća Galitzine Couture. Ova crna kreacija, vredna čak 4.500 funti, dodatno je istakla njenu vitku figuru i privukla poglede svih prisutnih.
Mogući odlazak iz "Love Island"-a
Maja Jama postala je poznata širom sveta zahvaljujući ulozi voditeljke u popularnom rijalitiju "Love Island", ali sve su glasnije priče da bi mogla napustiti emisiju i posvetiti se novim projektima. Otkako je pre tri godine prvi put stala pred kamere kao voditeljka, njena karijera ide uzlaznom putanjom.
Osim što je pokrenula sopstveni brend za lepotu, nedavno je otkrila i da će se pojaviti u Netfliksovoj seriji, što bi moglo dodatno uticati na njenu odluku da napusti emisiju – posebno jer je ovogodišnja sezona zabeležila najmanju gledanost još od 2016. godine.
Ugovor sa ITV-jem još nije obnovljen
Emisija "Love Island" trebalo bi da se vrati s novom sezonom u januaru, ali Maja još nije produžila ugovor sa televizijskom kućom ITV. Izvori bliski produkciji navode:
"Maja je veoma tražena, ali i dalje uživa u vođenju emisije. Svi se nadaju da će se dogovor uskoro postići. Razgovori su odloženi zbog logističkih problema u njenom timu."
Ljubavni život i mogućnost preseljenja
Uprkos zauzetom rasporedu, Maja uspeva da održi i aktivan društveni i ljubavni život. Već neko vreme je u vezi sa fudbalerom Rubenom Dijasom, zvezdom Mančester Sitija. Upoznali su se u novembru prošle godine na Evropskim muzičkim nagradama (EMA), a svoju vezu su javno potvrdili u aprilu ove godine.
Kako navode izvori, Maja razmatra preseljenje iz Londona kako bi bila bliže Rubenu, budući da često putuje u Mančester kako bi se viđali. Preseljenje bi joj, prema svemu sudeći, olakšalo balansiranje između posla i privatnog života.
(Kurir.rs/Jutarnji)
Bonus video: Prozivaju ženu novog Džejmsa Bonda