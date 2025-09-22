Slušaj vest

Poznati kuvar i autor bestselera, Džejmi Oliver, ponosni je otac petoro dece, a čini se da njegov sin Badi ozbiljno korača očevim stopama.

Tokom vikenda, Džejmi je podelio na Instagramu nekoliko fotografija sa snimanja kulinarskog TV projekta u Eseksu. Na setu mu se pridružio i četrnaestogodišnji Badi, kog ima sa suprugom Džuls, sa kojom je u braku već 25 godina.

Na jednoj simpatičnoj selfi fotografiji, Badi se osmehuje uz tatu, u crvenoj majici, dok je Džejmi kratko napisao:

– Moj dečko.

Kasnije se mladi kuvar pojavio i na Instagram pričama, gde je viđen kako kuva pred kamerama, dok se u pozadini prostiralo more.

– Da, moj dečko sprema pravu gozbu – dodao je ponosni otac.

Džejmi Oliver sa sinom Badijem Foto: Printscreen/Intagram/jamieoliver

Džejmi nikada nije krio da njegov sin ima prirodan talenat za kuvanje. U razgovoru za HELLO! otkrio je:

– Badi voli da kuva, ali je tinejdžer i trenutno istražuje sve svoje strasti, od mode i sporta do muzike. Ali znam da će se kuvanju uvek vraćati. Ima bazu znanja i veštine koje ostaju za ceo život.

Još nije poznato u kom će se projektu Badi pojaviti, ali ovo neće biti njegov TV debi.

Ranije ove godine, pojavio se u epizodi serijala "Chef’s Table: Legends", gde je sa ocem pripremao punjenu pastu u porodičnom imanju vrednom šest miliona funti "Spains Hall" u Eseksu. Pre toga, mladi Oliver vodio je sopstvenu emisiju "Kuvarski drugari" na dečjem kanalu CBBC, u kojoj je učio svoje vršnjake kako da kuvaju.

Iako Badi i dalje živi sa roditeljima, Džejmi i Džuls sve više osećaju prazninu u kući. Njihove starije ćerke, Popi (23) i Dejsi (22), već su napustile dom, dok su kod kuće ostali Petal (16) i najmlađi River (9).

Govoreći o promenama, Džejmi je priznao: „Sada je kod kuće manje haotično, ali ne mogu da kažem da je tiše. Nedostaje nam ta gužva, ta buka. Znam da Džuls to posebno oseća.

