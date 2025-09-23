Slušaj vest

Pevačica Bruk Hogan nedavno je otkrila da ona i njena porodica trenutno žive u hotelu nakon što je izostavljena iz testamenta svog oca, legendarnog rvača Holka Hogana. Ipak, kako piše Page Six, situacija izgleda nije toliko loša.

– U Majamiju smo. Moja supruga je potpisala ugovor sa Sobe Entertainment, diskografskom kućom za koju je ranije radila. Snimili su oko 14 pesama za 10 dana, izjavio je njen suprug, Stiven Oleski.

Porodica ima rutinu i ne pati zbog promena

Bivši profesionalni hokejaš dodaje da im ovakav stil života nije stran:

– Imam 14 godina profesionalnog bavljenja hokejom, a njena česta putovanja su nas pripremila za ovakve okolnosti. Nije nam ništa novo. Imamo omiljeni restoran u koji rado idemo, a blizanci Oliver i Moli i ja imamo dobru rutinu.

Bruk se već ranije pohvalila na Instagramu da radi na novoj muzici, uz deljenje snimaka iz tonskog studija.

Reakcija na izostavljanje iz testamenta

Početkom ovog meseca, Bruk je prvi put javno govorila o tome što nije uključena u testament svog oca koji je navodno vredan pet miliona dolara:

– Njegova me odluka nije iznenadila. Ono što sam tražila, to sam i dobila. Stojim iza toga. Moj tata zna da sam vredna i da preživljavam bez njegovog novca već jako, jako dugo – izjavila je Bruk.

Jedini naslednik je brat Nik

Nasuprot tome, Brukin brat, Nik Hogan, naveden je kao jedini naslednik Hulkovog nasleđa. Podsetimo, Halk Hogan (pravim imenom Teri Bolea) preminuo je u julu ove godine u 71. godini, nakon što je doživeo srčani zastoj. Takođe se borio sa leukemijom i imao je istoriju atrijalne fibrilacije.

