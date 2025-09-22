Slušaj vest

Vudi Alen, legendarni filmski reditelj koji danas ima 89 godina, otvorio je dušu o svom privatnom životu i braku sa Sun Ji Previn, s kojom se venčao 1997. godine

U intervjuu za "Wall Street Journal" povodom promocije njegove nove knjige "What’s with Baum?", Alen je Previn, koja ima 54 godine, često opisivao kao odlučnu i disciplinovanu.

U galeriji pogledajte fotografije Vudija Alena i njegove usvojene ćerke, koja mu je postala supruga:

1/6 Vidi galeriju Vudi Alen i Sun-Ji Previn Foto: Profimedia, Shutterstock, MediaPunch Inc / Alamy / Alamy / Profimedia

Novinar "Wall Street Journal-a" primetio je da Alen svoju suprugu doživljava kao "društvenu i kulturnu snagu" u njihovom odnosu, te ističe da je Previn bila zadovoljna njegovim romanom: "Nije ga kritikovala. Smatra da je moj stil pisanja uzvišen", rekao je Alen, govoreći o njenom pogledu na knjigu koja je izašla prošlog meseca.

Godinama izazivali kontroverze

Alen je pohvalio Previn i kao "fantastičnu majku" sa "živopisnom ličnošću". Njihov brak, koji je godinama izazivao kontroverze u javnosti, ima složenu pozadinu: Sin Ji je usvojena ćerka Mije Farou, koju je dobila s bivšim suprugom Andreom Previnom. Alen je bio u vezi s Farou od 1980. do 1992, a onda je ona saznala za njegovu vezu sa Sun Ji, koja je tada imala 22 godine. Iako se nikad nije venčao s glumicom iz filma "Rosemary’s Baby", Alen je usvojio dvoje Farouine dece: Mosesa i Dilan. Imaju i biološkog sina, novinara Ronana Faroua (37), koji nije u dobrim odnosima s Alenom.

Foto: Shutterstock

Veza s Previn duboko je poremetila porodične odnose i dovela do skandalozne borbe za starateljstvo s Farou, tokom koje je ona optužila Alena za seksualno zlostavljanje Dilan - optužbe koje on kontinuirano negira. U decembru 1997. Alen se oženio Sun-Ji, a danas zajedno imaju dve ćerke, Bečet (26) i Menzi (25), koje su usvojili.

"Da mi je neko pre rekao da ću završiti s mnogo mlađom ženom..."

Osvrnuvši se na svoj život, Alen je otkrio da nikad nije mogao da zamisli da će se njegov život razviti na ovaj način:

Foto: AP / Luca Bruno

"Da mi je neko pre rekao da ću završiti s mnogo mlađom ženom bez njujorškog porekla ili zajedničkih interesovanja iz detinjstva, i da će biti Korejka, rekao bih: ’Nema šanse. Ja ću biti u braku s glumicom iz Njujorka’. Ali, život je otišao drugim putem''.

Premda je zadovoljan svojim brakom koji traje gotovo tri decenije, Alen priznaje da ima brojna kajanja vezana za svoju karijeru: "Voleo bih da nisam radio pojedine filmove, da sam neke mogao da poboljšam, da sam pristupio nekim scenama drugačije, da nisam ovo napisao, da sam odabrao drugi put. Lako bih mogao da izdvojim 15 od 50 filmova koje bih zadržao, a ostale bih odbacio."

Foto: Profimedia

Iako Alen i Previn drže svoj odnos daleko od javnosti, reditelj oskarovac otkrio je da mu je idealan večernji izlazak gledanje izvedbe u Linkoln centru u Njujorku, što opisuje kao "posebno iskustvo". Par se retko pojavljuje u javnosti, ali nedavno su fotografisani na pozorišnoj premijeri, a u septembru 2023. Alen je sa suprugom i ćerkama prošetao crvenim tepihom Filmskog festivala u Veneciji na premijeri svog filma "Coup de Chance".

(Kurir.rs/ Tportal)

Video: Usvojena ćerka Vlada Divca o svom odrastanju