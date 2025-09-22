Slušaj vest

Legendarna Sofija Loren napunila je 20. septembra 91 godinu! Slavila je sa porodicom u Ženevi, u Švajcarskoj. Detalje rođendanske zabave otkrila je njena snaja iz Srbije, holivudska glumica Saša Aleksander.

"Srećan rođendan, Sofija! Volimo te", napisala je Saša Aleksander na Instagramu, gde je objavila niz detalja sa proslave, poput rođendanske torte u čast jedne od najlepših žena u istoriji. Sofija Loren napunila je 91. godinu!

1/4 Vidi galeriju Proslava rođendana Sofije Loren Foto: Printscreen/Instagram/sashaaleksander

Italijanska diva sedela je između svojih sinova, Edoarda i Karla Pontija mlađeg, koji se nedavno oženio u pravoslavnom manastiru.

Odmah do Edoarda Pontija bila je njegova supruga, Saša Aleksander, a uz nju njena majka iz Beograda, Dobrila Dobrnjaković (89), čiji je nadimak Lula. Prija slavne Sofije Loren oduševljava lepotom, stasom, gracioznošću i stilom odevanja na pragu 10. decenije.

Proslava rođendana Sofije Loren Foto: Printscreen/Instagram/sashaaleksander

Sofija i Dobrila imaju dosta toga zajedničkog, jedna uz drugu su poput najlepšeg tandema. Porušile su godine i u potpunosti ih svela samo na broj. Možda je za to zaslužno to što žive sa ljubavlju i jasnom svrhom, kako je na Instagramu napisala Saša Aleksander.

Majka Saše Aleksander ne pojavljuje se često u javnosti, a kada napravi izuzetak, to uglavnom bude na Instagram profilu njene ćerke, koja je prošle godine, kada joj je čestitala rođendan, naglasila da je njena ćerka Lučija Sofija veoma bliska sa svojom bakom, što nju čini veoma srećnom.

Lučija Sofija sigurno neguje sjajne odnose i sa bakom Sofijom Loren, po kojoj je dobila srednje ime. Saša Aleksander i reditelj Edoardo Ponti imaju i sina Leonarda.

Uspešna glumica, čije je pravo ime Suzana S. Drobnjaković, rođena je pre 53 godine u Los Anđelesu. Njen otac Dragiša je iz Čačka.

Suzana je ime i nadimak starijeg brata iskoristila za holivudski pseudonim. Gledali ste je u brojnim hit serijama i filmovima, "Mornarički istražitelji", "Mesto zločina: Las Vegas", "Nemoguća misija 3", "Opasne laži".

Saša Aleksandersa majkom Dobrilom Foto: Printscreen/Instagram/sashaaleksander

Ponosno ističe da je snaja Sofije Loren, ali i svoje sprsko poreklo, jednom prilikom je na malim ekranima u Americi pričala naš jezik koji tečno govori.

Sofija Loren oduševila je neprolaznom lepotom pa na Instagramu fanovi poručuju: "Vanvremenska lepotica", "Ponos Italije", "Prelepa i u 91. godini".

(Kurir.rs/Žena)

