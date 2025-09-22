Slušaj vest

Legendarna Sofija Loren napunila je 20. septembra 91 godinu! Slavila je sa porodicom u Ženevi, u Švajcarskoj. Detalje rođendanske zabave otkrila je njena snaja iz Srbije, holivudska glumica Saša Aleksander.

"Srećan rođendan, Sofija! Volimo te", napisala je Saša Aleksander na Instagramu, gde je objavila niz detalja sa proslave, poput rođendanske torte u čast jedne od najlepših žena u istoriji. Sofija Loren napunila je 91. godinu!

Proslava rođendana Sofije Loren Foto: Printscreen/Instagram/sashaaleksander

Italijanska diva sedela je između svojih sinova, Edoarda i Karla Pontija mlađeg, koji se nedavno oženio u pravoslavnom manastiru.

Odmah do Edoarda Pontija bila je njegova supruga, Saša Aleksander, a uz nju njena majka iz Beograda, Dobrila Dobrnjaković (89), čiji je nadimak Lula. Prija slavne Sofije Loren oduševljava lepotom, stasom, gracioznošću i stilom odevanja na pragu 10. decenije.

Proslava rođendana Sofije Loren
Proslava rođendana Sofije Loren Foto: Printscreen/Instagram/sashaaleksander

Sofija i Dobrila imaju dosta toga zajedničkog, jedna uz drugu su poput najlepšeg tandema. Porušile su godine i u potpunosti ih svela samo na broj. Možda je za to zaslužno to što žive sa ljubavlju i jasnom svrhom, kako je na Instagramu napisala Saša Aleksander.

Majka Saše Aleksander ne pojavljuje se često u javnosti, a kada napravi izuzetak, to uglavnom bude na Instagram profilu njene ćerke, koja je prošle godine, kada joj je čestitala rođendan, naglasila da je njena ćerka Lučija Sofija veoma bliska sa svojom bakom, što nju čini veoma srećnom.

Lučija Sofija sigurno neguje sjajne odnose i sa bakom Sofijom Loren, po kojoj je dobila srednje ime. Saša Aleksander i reditelj Edoardo Ponti imaju i sina Leonarda.

Uspešna glumica, čije je pravo ime Suzana S. Drobnjaković, rođena je pre 53 godine u Los Anđelesu. Njen otac Dragiša je iz Čačka.

Suzana je ime i nadimak starijeg brata iskoristila za holivudski pseudonim. Gledali ste je u brojnim hit serijama i filmovima, "Mornarički istražitelji", "Mesto zločina: Las Vegas", "Nemoguća misija 3", "Opasne laži".

Saša Aleksandersa majkom
Saša Aleksandersa majkom Dobrilom Foto: Printscreen/Instagram/sashaaleksander

Ponosno ističe da je snaja Sofije Loren, ali i svoje sprsko poreklo, jednom prilikom je na malim ekranima u Americi pričala naš jezik koji tečno govori.

Sofija Loren oduševila je neprolaznom lepotom pa na Instagramu fanovi poručuju: "Vanvremenska lepotica", "Ponos Italije", "Prelepa i u 91. godini".

(Kurir.rs/Žena)

Ne propustitePop kulturaTito je proveo 15 dana sa Sofijom Loren: Jovankina sestra otkrila šta se dešavalo u vili na Brionima "Svašta je ona volela da..."
Sofija Loren profimedia-0809825621.jpg
Pop kulturaOženio se sin Sofije Loren, zbog ljubavi prešao u pravoslavlje: Karlo Ponti preuzeo veru 20 godina mlađe supruge (FOTO)
Sofija Loren profimedia0634328317.jpg
Pop kulturaPoslužila je kao inspiracija za venčanicu Loren Sančez: Iza kultne haljine Sofije Loren krila se prava bračna drama
Sofija Loren profimedia-0910346655.jpg
Pop kulturaImala je samo 16 a on 38 godina, ženu i decu: Prevarili su crkvu i venčali se, pa zbog zabranjene ljubavi deset godina proveli u izgnanstvu
profimedia0105565952.jpg

 Video: Džesika Bil o savršenim roditeljima

Džesika Bil o savršenim roditeljima Izvor: TikTok/jessbiel