Donald Tramp, predsednik SAD, biznismen i milijarder je smatrao da je princeza Dajana jedna od najlepših žena na svetu i priznao je da se trudio da je osvoji. Njegovi komentari, izjave i postupci iz devedesetih godina bacaju novo svetlo na to koliko je zaista bio uporan i kakav je stav princeza imala o njegovoj pažnji.

U radio intervjuu iz 2000. godine u emisiji "Hauard Stern šou", Tramp je izjavio da je princeza od Velsa bila među deset najlepših žena prema njegovom mišljenju. Međutim, još kontroverznije bile su njegove ranije izjave - pre Dajanine smrti 1997. godine, rekao je da bi bez dvoumljenja bio s njom u vezi.

1/7 Vidi galeriju Princeza Dajana Foto: parkerphotography / Alamy / Profimedia, Ron Bell, PA Images / Alamy / Profimedia, LFI/Photoshot / Avalon / Profimedia

Nakon razvoda od princa Čarlsa 1996. godine, Tramp je, prema navodima Hafington Posta, na sve načine pokušavao da osvoji princezu. Slavio je njenu lepotu, slao joj skupocene bukete ruža i orhideja, toliko uporno da je ona počela da ga doživljava kao osobu koja je progoni.

U biografiji "Kralj: Život Čarlsa III", autor Kristofer Anderson tvrdi da je Tramp "agresivno progonio" princezu Dajanu nakon njenog razvoda, ali da je ona odbila njegove pokušaje zbližavanja. Posle njene smrti, u radijskom intervjuu, Tramp je izjavio da je "mogao da je osvoji ako bi želeo", ali samo pod uslovom da je prethodno uradila test na HIV.

U intervjuima iz 1997. i 2000. godine, Hauard Stern ga je otvoreno pitao:

"Mogao si da je osvojiš, zar ne?"

"Mislim da jesam mogao", odgovorio je Tramp.

Donald Tramp Foto: Shutterstock

Godine 2000, Stern mu je ponovo postavio slično pitanje: "Da li bi bio s njom?" "Bez ikakve sumnje", odgovorio je Tramp.

Nakon razvoda, pojavile su se glasine da princeza Dajana razmatra mogućnost preseljenja u Sjedinjene Američke Države, pa čak i kupovinu stana u Trampovoj kuli. Međutim, te tvrdnje su bile spekulacije, a Bakingemska palata ih je 1994. godine zvanično demantovala.

Priče o Trampovom pokušaju da osvoji Dajanu prvi put su izašle u javnost zahvaljujući britanskoj novinarki i voditeljki Selini Skot, koja je 1995. godine intervjuisala Trampa. On nije bio zadovoljan načinom na koji ga je predstavila, a ona tvrdi da joj je godinama nakon toga slao "zastrašujuća" pisma.

U tekstu iz 2015. godine, Skot je otkrila da je Dajana bila zabrinuta zbog Trampovih pokušaja zbližavanja.

"Zatrpavao ju je ogromnim buketima cveća, vrednim stotine funti", napisala je Skot za Sandej Tajms. "Tramp ju je očigledno video kao savršenu trofejnu suprugu."

princeza Dajana Foto: Tim Rooke / Shutterstock Editorial / Profimedia

Princeza je navodno pitala Selinu za savet: "Šta da radim? On me plaši." "Samo ih baci u đubre", odgovorila joj je Skot. Dajana se tada samo nasmejala.

Godine 2016, u jeku predsedničke kampanje, Tramp je negirao tvrdnje da je pokušavao da osvoji princezu Dajanu. Tokom intervjua sa Pirsom Morganom, upitan o spekulacijama da je imao interesovanje za princezu, rekao je:

"Potpuna neistina. Sreo sam je jednom u Njujorku, stajali smo u redu i rukovali se. To je bio jedini put. Čitao sam te priče da sam je zvao i sve to, ali ništa od toga nije istina."

Dodao je da je princezu poštovao, ali da nije imao nikakav poseban interes prema njoj. Iako je Tramp kasnije postao poznat po hvalospevima britanskoj kraljevskoj porodici, naročito kraljici Elizabeti II i kralju Čarlsu III, priča o njegovoj opsesiji princezom Dajanom ostala je upamćena kao jedna od kontroverznijih epizoda iz njegove prošlosti.

Bonus video: Kako će Tramp rešiti problem imigranata?