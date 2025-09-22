Tom Holand se pojavio u javnosti posle potresa mozga: Pozirao sa slavnom verenicom
Samo dan nakon što je zadobio povredu glave tokom snimanja filma Spider-Man: Brand New Day, Tom Holand se pojavio na humanitarnom porodičnom događaju u Londonu. Zendaja i Tom Holand su zajedno su prisutvovali na humanitarnom događaju u aukcijskoj kući Kristi u Londonu, 20. septembra. The Brothers Trust je humanitarna organizacija koju vodi zajedno sa svoja tri brata: Semom, Harijem i Padi Holandom.
Vitaker je na Instagramu objavio nekoliko fotografija sa događaja, pozirajući pored Toma, Zendaje, glumice Lili D. Mur i drugih predstavnika organizacije Java Joy. Nesreća se dogodila u petak kada je Holand navodno udario glavom tokom kaskaderskog poduhvata.
„Pozvani smo u petak u 10:30 da pomognemo pacijentu koji je zadobio povredu u Leavesden studijima u Votfordu,“ rekao je portparol službe Hitne pomoći istočne Engleske za The Sun. „Na lice mesta je poslata ambulanta, a pacijent je prebačen u bolnicu radi daljeg zbrinjavanja.“
Nekoliko medija potvrdilo je da je Holand završio u bolnici zbog blagog potresa mozga. Na sreću svih. brzo se oporavio.
Bonus video: