Leonardo Dikaprio poslednjih dana radi na promociji filma "One Battle After Another", a njegovo nedavno pojavljivanje u Njujorku izazvalo je pažnu javnosti.

Slavni holivudski šarmer je za tu priliku odlučio da ponese klasično sivo odelo na duplo kopčanje i možemo da kažemo da mu savršeno pristaje.

No, najveću pažnju javnosti privukla je njegova figura, jer kako prenose strani mediji, glumac je izgubio dosta kilograma, ali i stomačić koji je godinama bio njegov zaštitni znak.

Osim toga, ni njegovo lice nije prošlo nezapaženo. Izgleda dosta mlađe, a verovatno i nova frizura doprinosi tome utisku - a možda i veza sa 23 godin mlađom italijanskom lepoticom.

Bilo kako bilo, niko ne može da ospori činjenicu da se nešto dešava u životu ovog lepotana...

