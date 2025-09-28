Konačno pokazao lice: Svi se pitaju šta mu se dešava sa Leonardom Dikapriom?
Leonardo Dikaprio poslednjih dana radi na promociji filma "One Battle After Another", a njegovo nedavno pojavljivanje u Njujorku izazvalo je pažnu javnosti.
Slavni holivudski šarmer je za tu priliku odlučio da ponese klasično sivo odelo na duplo kopčanje i možemo da kažemo da mu savršeno pristaje.
No, najveću pažnju javnosti privukla je njegova figura, jer kako prenose strani mediji, glumac je izgubio dosta kilograma, ali i stomačić koji je godinama bio njegov zaštitni znak.
Osim toga, ni njegovo lice nije prošlo nezapaženo. Izgleda dosta mlađe, a verovatno i nova frizura doprinosi tome utisku - a možda i veza sa 23 godin mlađom italijanskom lepoticom.
Bilo kako bilo, niko ne može da ospori činjenicu da se nešto dešava u životu ovog lepotana...
(Kurir.rs/Superžena)
