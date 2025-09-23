Slušaj vest

Prestolonaslednik Aleksandar II Karađorđević i njegova supruga, princeza Katarina Karađorđević, nedavno su proslavili 40 godina braka. Tim povodom, Aleksandar se obratio javnosti putem Instagrama, gde je podelio dirljive reči i objavio specijalne fotografije koje osvetljavaju njihove zajedničke godine.

Poruka sa zahvalnošću i ljubavlju

U svom obraćanju, Aleksandar je istakao koliko je svaki zajednički trenutak bio dragocen:

- Svaka godišnjica je dobra prilika da se prisetimo dragih uspomena, svih trenutaka koje smo proveli zajedno, kada sećanja naviru poput reke. Danas, dok proslavljamo četrdeset godina braka, putovanja ljubavi koje je jedan od najvećih blagoslova naših života, srca su nam ispunjena zahvalnošću i toplinom za sve neprocenjive trenutke koje smo podelili.

Prestolonaslednik je naglasio kako su jedno drugom uvek bili oslonac i podrška kroz sve izazove i radosti:

- Od momenta kada smo započeli naš zajednički život, uvek smo se trudili da jedno drugom budemo oslonac i najjača podrška. Kroz životne radosti i izazove, uvek smo stajali jedno pored drugog, podržavali se verom, ljubavlju i poštovanjem. Zajedno smo izgradili život posvećen ne samo jedno drugom, nego i služenju našem narodu i našoj otadžbini.

Na kraju, izrazio je zahvalnost Bogu i svima koji su ih podržavali:

- Na ovu posebnu godišnjicu, zahvaljujemo Bogu na daru našeg zajedništva, na sreći koju delimo i na dragocenim zajedničkim godinama, zahvalni na svemu što smo zajedno izgradili. Neka nas Gospod i dalje blagoslovi i podari zdravlje, sreću i još mnogo godina koje će doći. Na ovu radosnu godišnjicu, želimo takođe da se zahvalimo svim našim dragim prijateljima i narodu Srbije na njihovim toplim željama i prijateljstvu tokom svih ovih godina. Reči ne mogu da izraze koliko nam vaša podrška znači.

Poseban detalj sa venčanja

U galeriji pogledajte kako princ Aleksandar i princeza Katarina izgledaju danas:

1/10 Vidi galeriju Princeza Katarina Karađorđević i princ Aleksandar Karađorđević Foto: Kraljevski Dvor, John Sibley / PA Images / Profimedia, Zorana Jevtić

Fotografije sa svadbe prikazuju princezu Katarinu u jednostavnoj, ali upečatljivoj beloj haljini. Umesto klasične raskošne venčanice sa velikom suknjom i velom, princeza je nosila belu haljinu sa belom til bluzom preko, što je bio nesvakidašnji i elegantan izbor.

Porodična priča princeze Katarine

Pre nego što je stupila u brak sa Aleksandrom II, princeza Katarina bila je u braku sa Džekom Endruzom, sa kojim ima dvoje dece - Dejvida i Alison. Danas je ponosna prabaka petoro unučadi. Njena ćerka Alison živi u Grčkoj sa četvoro dece: Amandom, Stefanijem, Nikolasom i Majklom, dok njen sin Dejvid ima sina po imenu Aleksandar.

Kako su se upoznali i venčali

Aleksandar i Katarina upoznali su se u Vašingtonu 1984. godine. Njihova svadba održana je godinu dana kasnije, 21. septembra u Londonu. Kum na venčanju bio je grčki kralj Konstantin, a za starog svata odabran je Tomislav Karađorđević, Aleksandrov stric.

Reči princeze o životu i humanitarstvu

Princeza Katarina Foto: Kraljevski Dvor

U intervjuu za "KTVU channel 2" 2019. godine, princeza Katarina govorila je o svojoj ulozi i humanitarnom radu:

- Bog me je blagoslovio divnim suprugom. Ljudi govore: "Evo je princeza". Ali princeza nije samo titula, već šansa da popravljate stvari. Ako nemate krunu u srcu, šta će vam titula? Mi smo tu zbog ljudi.

Tokom boravka u Silikonskoj dolini, na poziv Stiva Voznijaka, suosnivača kompanije Epl, i Rika Vajta, princeza je istakla:

- Postoji novac za rat, ali ne i novac za mir. Postoji strategija za rat, ali ne i ona za mir. Kako neko može da bude srećan kada zna da deca umiru na drugom kraju sveta. Privilegija je moći menjati stvari. Naša deca su budući filantropi i moramo da ih naučimo lepoti davanja kao što su mene vaspitavali moji roditelji, koji su bili veliki humanitarci u Grčkoj.

Kratka retrospektiva o Aleksandru II

Aleksandar II Karađorđević ranije je bio u braku sa Marijom da Glorijom od Orleana i Braganse, sa kojom ima sinove Petra, Aleksandra II i Filipa. Filip je u braku sa Danicom Karađorđević i imaju dvoje dece, Mariju i Stefana.

U galeriji pogledajte fotografije princa Filipa i princeze Danice:

1/6 Vidi galeriju PRINCEZA DANICA KARAĐORĐEVIĆ ZA KURIR: Filip i ja želimo da budemo svetionik narodu! Srbija je naša kuća, jedna jedina! Foto: Zorana Jevtić

Zdravstveni izazovi princeze Katarine

Prošlog decembra, princeza Katarina je operisana u Univerzitetskom medicinskom centru u Pitsburgu zbog karcinoma pankreasa. Iako je prošla kroz teške zdravstvene izazove, porodica i dalje stoji uz nju u znak podrške i ljubavi.

Bonus video: Intervju sa Ljubicom Karađorđević