Princeza Šarlin od Monaka jedna je od onih po čijem će se stilu pamtiti ovogodišnja dodela Zlatne lopte i verovatno modna pobednica večeri na kojoj smo na crvenom tepihu videli najuspešnije fudbalerke, kao i supruge i članice porodice poznatih fudbalera, sportske novinarke...

Supruga princa Alberta u teatru "Šatle" dodeljuje Nagradu "Sokrates", koju dobija fudbaler koji se istakao humanitarnim radom.

Princeza Šarlin, koja troši više novca na stil nego bila koja plemkinja u Evropi, i ovog puta se opredelila za minimalizam i svedenu eleganciju koja oduzima dah.

Prineza od Monaka za ovu priliku je odabrala belu toaletu sa čamac-izrezom i naglašenim ramenima koja ima duge rukave i suptilno prati liniju tela. Blago je strukirana i od kukova pada do poda, a Šarlin je uz nju ponela špicaste bele salonke i strukturisanu pismo-tašnu bele boje.

Belo od glave do pete je nepogešiv izbor u svečanim prilikama

Na svečanim događajima potpuno beli stajling u minimalističkom kroju uvek ostavlja snažan utisak, pa ako vaša svečanija prilika nije venčanje i možete da nosite belo – slobodno uživajte u njegovim moćima!

Princeza Šarlin od Monaka očarala je belim minimalističkim stilom Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Bela boja pruža određenu dozu luksuza, čistote i elegancije, dok jednostavan kroj, kakav je ponela princeza Šarlin od Monaka, naglašava samopouzdanje i sofisticiranost.

Ovakav izgled odiše smirenim glamurozom i nenametljivom raskoši, zbog čega nikada ne prolazi nezapaženo, pa je belo zaista klasika s kojom nema greške, zar ne?

