Čarli Šin (60), nekad najplaćeniji glumac na američkoj televiziji, ponovo je dospeo u sentar pažnje nakon šokantnog intervjua za australijski "60 Minutes". Tamo je, promovišući svoju autobiografiju "The Book of Sheen" i Netflixov dokumentarac "aka Charlie Sheen", otvoreno progovorio o najmračnijim trenucima svoje prošlosti.

"Imao sam sreće što sam ostao živ"

Šin je otkrio da je u periodu najteže zavisnosti čak ostao bez izvora droge jer je meksički kartel prestao da ga snabdeva.

"Nikada nisu videli da neko uzima takve količine. Mislili su da preprodajem sa strane pa su me jednostavno isključili", rekao je glumac, iznenadivši i samu novinarku Ameliju Adams.

U razgovoru se dotakao i glasina da je tokom jedne večeri popušio sedam grama krek kokaina. "Nismo tačno vagali, ali da, toliko je bilo pripremljeno. U jednom trenutku sam rekao: 'Trebaće nam veća lula.' Danas mi je to i smešno, ali u isto vreme znam da sam imao sreće što sam ostao živ", priznao je Šin.

"Nisam znao da se nosim s problemima"

Podsetimo, Čarli Šin je godinama bio zvezda hit serije "Dva i po muškarca", za koju je zarađivao čak 1,8 miliona dolara po epizodi.

Međutim, nakon niza javnih ispada i sukoba s producentom Čakom Lorijem, 2011. godine je izbačen iz serije. Danas priznaje da zbog toga žali. "To je bio period previše ličnih problema – razvod za razvodom, borba sa zavisnošću, a istovremeno sam pokušavao da budem prisutan otac svojoj deci. Nisam znao da se nosim sa svime", rekao je Šin, koji ima četvoro dece.

Osim o zavisnosti, glumac je otvoreno govorio i o privatnim odnosima, otkrivši da je u prošlosti imao intimne odnose i s muškarcima. Kaže da mu je javno priznanje bilo svojevrsno oslobađanje, ali i način da se zaštiti od ucena. "Godinama su me ucenjivali s ogromnim iznosima. Kad sam sve sam izneo u javnost, oduzeo sam im moć nada mnom", objasnio je.

Danas, nakon osam godina apstinencije, Šin tvrdi da živi mirnijim životom i da mu je najveći prioritet porodica. "Ovo je najiskrenija verzija mene koju sam ikad pokazao", zaključio je, govoreći o autobiografiji i dokumentarcu koji su nedavno izašli.

