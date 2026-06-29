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Malo je priča koje istovremeno spajaju romantične početke jedne ljubavi, umetničku porodičnu tradiciju i mladalačku hrabrost da se krene sopstvenim putem. Takva je priča Zale Đurić, ćerke slavnog glumca Branka Đurića Đurei slovenačke glumice i pevačiceTanje Ribič. A sve je, verovali ili ne, počelo – jednim jogurtom.

1/6 Vidi galeriju Zala Đurić Foto: Printscreen/Instagram/zaladjuric

Naime, dok su Branko i Tanja tek započinjali svoju ljubavnu priču, maštali su o zajedničkom životu i porodici. „Nismo smeli ni da maštamo da ćemo jednog dana stvarno imati dete, ali smo svejedno sanjarili. Tada je na tržištu bio neki jogurt koji se zvao Zala i rekli smo: ako ikada budemo imali ćerku, zvaće se Zala“, ispričala je Tanja jednom prilikom. Čak su i poklopac tog jogurta čuvali sakriven iza ogledala u liftu, kao mali talisman njihovih želja i ljubavi. I sudbina je htela da se te želje i ostvare.

Danas je Zala Đurić daleko više od zanimljive priče o imenu – ona je lepa, talentovana i uspešna mlada žena koja je svoj put gradila hrabro i samostalno.

Od Ljubljane do Njujorka – hrabrost koja inspiriše

Zala je nakon srednje škole u Ljubljani odlučila da izađe iz ustaljene rutine i okuša sreću u svetu umetnosti na velikoj sceni. Upisala je glumu u Njujorku i, kako sama kaže, svaki dan je zahvalna svemiru, roditeljima i svojoj hrabrosti što je krenula tim putem.

"Jedva sam se progurala kroz najtežu gimnaziju u Ljubljani jer mi nisu išli predmeti koje treba učiti napamet. Umetnost nije bila cenjena. Zato mi je upis glume u Njujorku bio kao ostvarenje sna“, priznala je jednom prilikom.

Studiranje u Americi nije bilo nimalo lako – pored predavanja, Zala je radila i kao bebisiterka kako bi se osamostalila i sticala iskustvo. Ali upravo ta samostalnost, kako kaže, dala joj je snagu da postane ono što je danas.

Put kojim ide sama

Iako joj je otac poznati glumac, Zala ističe da joj Branko Đurić nikada nije „krčio put“.

"Tata mi najviše pomaže tako što neće da se petlja. Želi da sama dođem do cilja. Nikada me nije doveo ni na jednu audiciju. Sigurna sam da bi pomogao da sam tražila, ali to nisam želela – želela sam sama da se izborim. To me jača“, iskreno priča Zala.

I zaista, njena karijera govori sama za sebe. Glumila je u nekoliko filmova, a pre nekoliko godina snimila je pesmu „Šele zdaj“, za koju je muziku komponovao upravo njen otac. Tako su umetnost i porodična ljubav ponovo našle način da se isprepletu.

Danas, ona i Branko zajedno igraju predstavu We will, we will rakija.

Muzika u krvi

Pored glume, Zala ima i dar za muziku. Odmalena je volela da pevuši, a u osnovnoj školi upisala je solo pevanje koje joj je, kako kaže, pomoglo da razvije glas, ali i samopouzdanje. Sa samo 16 godina snimila je svoju prvu pesmu i spot, iznenadivši roditelje koji su njen rad prvi put videli na Jutjubu.

Ne čudi to – umetnost je u ovoj porodici prirodan dar. Njena majka Tanja Ribič predstavljala je Sloveniju na Evroviziji 1997. godine, a i Branko Đurić Đura poznat je i po svom muzičkom talentu.

Modni stil i harizma

Osim glume i muzike, Zala privlači pažnju i svojim specifičnim modnim stilom i prirodnom harizmom. Na društvenim mrežama pratioci često komentarišu njenu lepotu, ali i autentičnost kojom odiše. Nije tip koji slepo prati trendove – ona ih stvara, kombinujući umetnički duh i mladalačku energiju.

Danas, kada ima 26 godina, Zala Đurić je primer kako se upornošću i ljubavlju prema onome što radiš mogu ostvariti snovi. A sve to sa imenom koje je rođeno iz ljubavne priče i jednog jogurta, što joj daje poseban šarm i unikatnost.

(Kurir.rs/ Ona.rs)

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