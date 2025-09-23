Slušaj vest

Glumac Majkl Heslin (35) preminuo je od iznenadnog srčanog udara tokom rođendanskog putovanja u Las Vegas nakon što osoblje restorana navodno nije izvelo reanimaciju — pa čak i sprečilo ženu da pokuša da mu spasi život.

Srušio se u restoranu "Javier’s" u hotelu "ARIA" na Stripu u junu dok je slavio s mužem Skotijem Dinamom i prijateljima.

Njegov suprug sada je podneo tužbu za protivpravnu smrt, optužujući restoran da je dopustio tragediju koja je mogla da se izbegne i ističući brojne višestruke propuste u pružanju pomoći koja spasava život, prenosi Daily Mail.

Tužba podnesena 18. septembra tvrdi da osoblje nije učinilo ništa dok je Heslin pokazivao očite znakove medicinske nužde, te da su čak nasilno ometali gošću koja je pokušala da izvede CPR.

Iako je restoran imao defibrilator (AED), navodno ga niko nije doneo, a Heslinovi prijatelji kažu da su bili nasilno izbačeni iz objekta dok se odvijala drama.

Tužba navodi pet osnova: protivpravna smrt; gubitak bračne zajednice; nemar; nemarno zapošljavanje, zadržavanje, obuka i nadzor; te grubi nemar, prema pisanju Las Vegas Review Journala.

Takođe se tvrdi da su nakon što je osoblje sprečilo gošću da pomogne Heslinu, njegovi prijatelji bili izloženi pretnjama hapšenjem jer su pokušali da intervenišu i pružiti pomoć.

Kada su prijatelji pokušali da snime incident, zaposleni su navodno zahtevali da obrišu svoje videozapise.

U tužba se traži odšteta veću od 30.000 dolara, troškovi sahrane i krivična odštetu, uz tvrdnju da je Heslinova smrt bila direktna i neposredna posledica dela i propusta optuženih.

Heslinov muž objavio je na Instagramu nakon njegove smrti da je to bio potpuni šok, navodeći da je bio mlad, u savršenom zdravlju, a lekari nemaju objašnjenje za ono što se dogodilo.

''Majkl je bio briljantan, nesebičan, talentovan i pravi anđeo čuvar'', napisao je Dinamo.

''Bio je prva osoba koju bi svi nazvali da podele lepe vesti, a savršena osoba kojoj bi se obratili kada im je trebao oslonac ili najbolji savet. Bio je zaista najdraži, najbrižniji i najvoljeniji čovek na svetu, a iz svih koji su ga upoznali izvlačio je ono najbolje.''

Dinamo je rekao da ga je Heslin sopstvenim snagama proveo kroz više rundi borbe s rakom i da je upoznavanje njega bila najbolja stvar koja mu se ikada dogodila.

Dodao je da su samo nedelju dana pre Heslinove smrti bili u ranim fazama planiranja porodice i redovno su delili omiljena imena za svoju buduću decu.

''Uvek si govorio da osećaš da si stvoren da budeš otac, i potpuno se slažem s tim. Bio bi najdivniji otac na svetu. Ako ikada postanem tata, nazvaću sina po tebi i nadam se da ću uspeti da odgojim da postane barem upola čovek kakav si ti bio.''

Dodao je i da je Heslin bio donor organa, te da je nakon smrti darovao život četirima različitim porodicama.

