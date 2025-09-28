Slušaj vest

Glumačka zvezda Riz Viterspun gostovala je u podkastu "The Interview" New York Times-a i potpuno iskreno progovorila o svom životu i teškim trenucima s kojima se susrela. Ispričala je da je kao mlada devojka proživela zlostavljanje u vezi.

Kako je ispričala, nije se radilo samo o slomljenom srcu, nego i o uništavanju samopouzdanja.

"Bila sam vrlo dobra u tome da budem profesionalna, da se pojavim i radim šta treba", rekla je ona, pa istakla da je još uvek tražila svoj emocionalni put. "Uđete u veze koje vam ne odgovaraju, a ponekad čak i ne vidite šta se tačno događa", dodala je.

Otkrila je i da joj je ta nasilna veza slomila duh, te da je neko vreme verovala da su "užasne stvari" koje su joj drugi govorili bile istinite. Nakon svega je morala ponovo da izgradi svoje samopouzdanje, što nije bilo nimalo lako. "Morala sam da reprogramiram svoj mozak", rekla je.

Iako je bilo potrebno dugo vremena da ponovo stekne samopouzdanje, iskustvo joj je bila ključna prekretnica da postane žena kakva je danas.

Viterspun je progovorila i o životu pod svetlima reflektora. "Vrlo je teško biti javna osoba. Imam puno saosećanja za ljude koji žive javnim životom i održavaju privatnost", ispričala je, pa se osvrnula na fotografe koji je snimaju bez pitanja. "Kao da ste životinja u zoološkom vrtu, a ne osoba s decom koja ima i privatan život", opisala je.

Slavna glumica je nedavno otkrila kako je balansirala karijeru u Holivudu i odgoj troje dece. "Neko me pitao kako izgleda odgajanje troje dece i gradnja holivudske karijere… Izgledalo je kao puno vremena provedenog u filmskim prikolicama. Izgledalo je kao da smo uvek na putu zajedno. Izgledalo je kao da mi deca stalno daju savete za karijeru", rekla je glumica koja ima dvoje dece, Avu i Dekona, s bivšim suprugom Rajanom Filipeom i Tenesija s bivšim suprugom, Džimom Totom.

"Ponekad je bilo stvarno naporno. Plakala bih radeći 14-17 sati, ponekad celu noć, a ipak bih se probudila rano za prevoz dece. Bila sam iscrpljena. Izgledalo je kao da pokušavam uveče kod kuće da kažem nešto pozitivno o poslu, kako bi moja deca znala da je moj rad smislen i da može da bude zabavan. Ali na kraju, iako je ponekad bilo teško, imati decu dalo mi je perspektivu o tome što je važno u životu. Nije bilo ničeg boljeg od dolaska kući, grljenja dece i slušanja o njihovom danu", dodala je Reese.

