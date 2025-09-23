Slušaj vest

Žena koja je pre Monike Beluči (60) imala važnu ulogu u životu Tima Bartona(67) bila je glumica Helena Bonam Karter (59).

Neobična i jedinstvena, britanska glumica prati se godinama zbog svojih sjajnih uloga, a u vezi sa Bartonom bila je od 2000. do 2014. godine.

Monika Beluči Tim Barton Foto: COOLMedia/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Helena i Barton upoznali su se 2000. na snimanju Planet of the Apes, a na crvenom tepihu su debitovali godinu dana kasnije na premijeri filma.

Važili su za izuzetno ekscentričan par, mada je glumica u emisiji Grejema Gordnona Nortona pre više godina izjavila da su ona i Tim zapravo imali veoma tradicionalnu vezu, osim za praznike, kada bi on njihovu božićnu jelku "ukrašavao" "figurama zombija i mrtvih beba... "On je bolestan, on je očigledno bolestan čovek", rekla je.

Helena i Tim Barton Foto: Profimedija

Bivši par je jedno vreme živeo u odvojenim kućama, što Heleni nije bilo nimalo čudno: "U bilo kojoj vezi, nakon što prođe prva godina, ne možete a da ne poželite svoj prostor, imamo različite ukuse za televiziju i oboje radimo od kuće. Ali stvari među nama nisu tako loše, inače ne bih bila trudna, zar ne?".

Glumica i reditelj imaju ćerku Neli i sina Bilija Rejmonda Bartona. Rastali su se 2014, a ona je 2021. izjavila da je mislila da će je Barton zaprostiti. Iako se nikada nisu venčali, Helena je često o njihovom raskidu pričala kao o razvodu.

Helena Bonam Karter Foto: Printscreen

"Prošla sam kroz vrlo bolan razvod. Dugo je to trajalo. To nije nešto konačno. Nikada ne završi. Čak i ako se razvedete od nekoga, to je vrsta braka ako imate decu sa njim. Veza može da se promeni, ali to je veoma komplkovana stavr kada imate decu", poručila je.

Pre raskida 2013. Daily mail je objavio sliku na kojoj Barton ljubi nepoznatu plavušu nakon projekcije filma The Wicker Man. Helena je demantovala da se radi o preljubi što je uradio i njen portparol za E! News.

