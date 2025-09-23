da li je ovo primereno

Donald Tramp Mlađi, najstariji sin američkog predsednika, našao se na meti kritika nakon što je ispričao vic tokom komemoracije za desničarskog aktivistu Čarlija Kirka, održane 21. septembra na stadionu Stejt Farm u Glendejlu, Arizona.

Događaj, kojem je prisustvovalo desetine hiljada ljudi, okupio je brojne poznate ličnosti iz američkog javnog života - uključujući Donalda Trampa, potpredsednika DŽ. D. Vensa i Ilona Maska, koji su održali govore.

Govor koji je podelio javnost

Kirk, 31-godišnji aktivista, ubijen je 10. septembra dok je držao govor na univerzitetskom događaju u Juti. Na njegovoj komemoraciji, Donald Tramp Mlađi ga je opisao kao svog „mlađeg brata“, ali je svoj govor započeo neočekivano humorističnim tonom.

„Nisam poznat po tome što sam sentimentalan čovek“, rekao je 47-godišnji preduzetnik. „Svako ko me prati zna da bih radije ispričao vic ili podelio neprikladan mim nego prolio suzu.“

Zatim, pokazujući na svog oca u publici, imitirao je Donalda Trampa: „Znaš Done, Done, malo si agresivan na društvenim mrežama, opusti se.“

Publika je odgovorila aplauzom, dok se Tramp stariji osmehivao i klimao glavom.

Reakcije na društvenim mrežama

Reakcije na mreži bile su pomešane. Kritičari su nazvali govor Trampa mlađeg nepoštovanjem:

„Vau, ismevaju ga na komemoraciji“, napisao je jedan korisnik Instagrama. „Nikada nisam video ništa slično, sramota da vas bude!“

Donald Tramp na komemoraciji Čarliju Kirku Foto: Patrick T. Fallon / AFP / Profimedia

S druge strane, neki u publici su stali u njegovu odbranu:

„Lol, sviđa mi se! To je bilo dobro“, napisao je jedan pristalica, dok je drugi dodao: „Haha, to je bilo sjajno.“

