Rođen u Brodarevu, Danilo Lazović je gimnaziju završio u Priboju na Limu, a Akademiju za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu diplomirao je 1974. godine, iste godine kada je dobio prvu značajniju ulogu u popularnoj TV seriji "Otpisani".

Njegove kasnije uloge u serijama poput "Srećni ljudi" i "Porodično blago" ostale su duboko urezane u pamćenje gledalaca.

Poznato je da se Lazović sa porodicom preselio iz Beograda na selo kako bi svojoj deci obezbedio mirnije i zdravije odrastanje. Tom prilikom izrekao je jednu od svojih najcitiranijih izjava.

Danilo Lazović

- Prava gospoda žive u selu, zato se i kaže: žive na svom imanju. U selu je imanje, u gradu je nemanje, svuda u svetu aristokratija živi na periferiji, van grada, u svojim kućama, a ne zgradama. Šta ste kada živite u gradu? Samo čekač liftova - rekao je iskreno glumac.

Sa suprugom Brankom imao je četvoro dece, a preseljenje na Avala planinu omogućilo mu je da se posveti domaćinstvu i porodičnom životu, dok je istovremeno gradio karijeru u filmu i pozorištu.

Danilo Lazović je preminuo 25. marta 2006. godine od infarkta, u 55. godini života, tokom snimanja serije. Po želji porodice, na njegovoj sahrani niko nije držao govor; umesto toga, preko razglasa pušten je njegov monolog iz poeme Svetog Nikolaja Velimirovića "Kosovski zavet cara Lazara".

Lazović je sahranjen na Topčiderskom groblju, a sećanje na njegov rad, životnu filozofiju i izuzetnu ličnost ostaje duboko urezano u pamćenje ljubitelja domaće scene.

