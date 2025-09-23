Slušaj vest

Glumac Milan Vasić u julu je dobio sina kome su on i njegova supruga Maja dali moćno ime Despot. Sada su supružnici odlučili ida krste naslednika, a pojedine detalje objavili su na društvenim mrežama.

Naime, Milan je otkrio u kakvoj odori će se Despot krstiti, a mnogi su zanemeli pred tom lepotom. S obzirom na to da je prethodnih dana glumac boravio na Šar planini za koju je emotivno vezan, verovatno će tamo i biti sam čin krštenja.

Milan Vasić krsti sina Foto: milanvasic/instagram

Emotivno venčanje na Kosovu

Milan je venčanje organizovao na Kosovu i Metohiji, gde često boravi.

- Bilo je prelepo. Drago mi je da moja supruga voli Kosovo i Metohiju kao i ja. Nikoga ne teram da mora da se ide na Kosovo, ali ona je to prihvatila i bilo je predivno. Meni je bilo logično da se ja verim, venčam i sutra da krstim decu na Kosovu - rekao je za Blic.

Ovako je izgledalo venčanje Milana Vasića i njegove partnerka Maje:

1/8 Vidi galeriju Milan Vasić Foto: Printscreen, Kurir TV

Glumac je rekao i da još uvek nisu odlučili kako će se naslednik zvati.

- Ime za bebu nismo odabrali, bitno je da sve bude kako treba. Čekamo dečaka. Ne znam tačno da kažem čime me je osvojila Maja... Ono što sam govorio čitavog života da će nešto doći je došlo. Maja i ja imamo slične energije, slična razmišljanja, način života. Lepo je vaspitana, ne znam kako da objasnim, sve se poklopilo - istakao je tada.