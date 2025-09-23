Slušaj vest

Glumac Džejms Van Der Bik u video poruci obratio se na humanitarnom okupljanju ekipe kultne serije "Dosonov svet", održanom u ponedeljak, 22. septembra, nakon što je prethodno otkazao dolazak zbog bolesti.

Glumac, koji ima 48 godina, nije mogao da prisustvuje događaju u njujorškom pozorištu Ričard Rodžers, ali se publici obratio putem unapred snimljenog videa koji je prikazan na sceni. U poruci je zahvalio fanovima na kupovini karata i predstavio Lin-Manuela Mirandu kao svoju zamenu.

Džejson Van Der Bik Foto: Profimedia

"Mesecima sam se radovao ovoj večeri, još otkako mi je moj anđeo Mišel Vilijams rekla da sve organizuje,“ započeo je Van Der Bik.

"Ne mogu da verujem da nisam tamo. Ne mogu da verujem da neću videti svoje kolege iz glumačke ekipe, svoje divne prijatelje, uživo.“ Nastavio je:

"Želeo sam da stanem na tu scenu i zahvalim se svakom čoveku u publici što je ovde večeras. Od glumaca i ekipe iza scene do svih koji su dali svoj doprinos i pokazali toliku velikodušnost a posebno svakome od vas, vi ste najbolji fanovi na svetu. Hvala vam što ste došli. Zaista je dirljivo koliko ste učinili da ova večer uspe, i samo želim da vam kažem jedno veliko hvala. Na Dosonovom svetu nisam imao zamenu, ali ovo je Brodvej i ovde mi je bila potrebna. Zato smo odlučili da pronađemo nekoga ko nikada ranije nije bio zamena u ovom pozorištu.“ Potom je predstavio Mirandu, našalivši se da bi njegova deca „smatrala da je on unapređenje“.

Dan ranije, u nedelju 21. septembra, Van Der Bik je na Instagramu podelio da je „potpuno skrhan“ jer je dobio dva različita stomačna virusa, ali je obožavaocima poručio da će imati „zamenu“, potvrdio je da će to biti Miranda, koji ima 45 godina. Njegova supruga Kimberli napisala je da i dalje planira da prisustvuje događaju s njihovom decom: „Bilo mu je važno da dođemo!“

Tokom večeri, Kimberli i njihova deca pridružili su se glumačkoj ekipi na sceni i zajedno otpevali pesmu Paule Kol „I Don’t Want To Wait“, poznatu kao uvodnu numeru serije.

Na pozornici Ričard Rodžers teatra okupili su se Mišel Vilijams, Kejti Holms, Džošua Džekson, Meri Bet Pil, Džon Vesli Šip, Meri-Margaret Hjums, Nina Repeta, Ker Smit, Meredit Monro i Bizi Filip, kako bi uživo čitali scenario pilot epizode u čast humanitarne organizacije F Cancer i samog Van Der Bika, kome je prošle godine dijagnostikovan rak debelog creva trećeg stadijuma. Režiju je potpisao Džejson Mur, a događaj su producirali Karl Ogava, Mur, Vilijams, Tomas Kejl, Megi Bron, Kevin Vilijamson i Greg Berlanti. Originalna serija emitovala se šest sezona, od 1998. do 2003. godine, i obeležila je žanr odrastanja obrađujući važne i osetljive teme.

Van Der Bik je od novembra 2024. otvoreno govorio o svojoj borbi s bolešću, kada je objavio svoju dijagnozu.

Govoreći tada za People o svom zdravstvenom putu, glumac je istakao da se oseća dobro i ponudio savet onima koji prolaze kroz slične situacije:

"Čuda se zaista dešavaju — i dešavaju se stalno,“ rekao je. „U početku je zastrašujuće. Može da vas potpuno preplavi. Budite blagi prema sebi. Vi to možete.“

Dodao je: „Nevjerovatno sam blagosloven suprugom i decom. Imam mnogo razloga da živim, i život je prelep.“

