Advokati Paf Dedija traže smanjenje kazne: Ovo su detalji njihovog zahteva
Tim advokata muzičkog mogula Šona “Didija” Kombsa izneo je opsežan spisak razloga zbog kojih veruje da bi on trebalo da dobije smanjenu kaznu zatvora. U ponedeljak, 22. septembra, podneli su sudu memorandum od 182 stranice, u kome preporučuju da Kombs, star 55 godina, ne odsluži više od 14 meseci zatvora za dve optužbe za organizovanje prevoza radi prostitucije, za koje je proglašen krivim 2. jula.
Detalji dokumenta koji su podneli advokati
U dokumentu koji je pribavio magazin People, njegovi advokati navode: „To je jedina pravedna i fer kazna koja može biti izrečena.“
"Gospodin Kombs je u skoro 13 meseci provedenih u zatvoru doživeo duboku promenu, iskoristio vreme na produktivan način i pokazao odlučnost da se vrati porodici i zajednici i vodi najbolji mogući život,“ piše u memorandumu.
"Od prvog dana u Metropolitan Detention Center-u posvetio se rehabilitaciji — uključujući potpuno odvikavanje od svih supstanci.“
Advokati su u dokumentu opisali i njegovu životnu priču, podsetivši na ubistvo njegovog oca kada je imao samo tri godine, kao i na „nasilne“ veze sa bivšim partnerkama koje su bile deo postupka. Naveli su da je Kombs tokom života prošao kroz „duboke traume“ i borio se sa ozbiljnom zavisnošću od opijata. „Kao i svaki zavisnik, njegovo ponašanje pod uticajem lekova protiv bolova bilo je nepredvidivo i često je stajalo iza incidenata o kojima je bilo reči na suđenju,“ stoji u podnesku.
Prema njihovim rečima, od kada je u zatvoru, Kombs je prvi put posle mnogo godina potpuno trezan i sada „inspiriše i pomaže“ drugim zatvorenicima. Podsetili su i da Kombs nema raniji krivični dosije te da ima sedmoro dece i staru majku koji zavise od njega.
"On je odslužio više od godinu dana u jednom od najzloglasnijih američkih zatvora i iz tog iskustva izvukao je najbolje moguće pouke,“ navodi se u dokumentu. „Vreme je da se gospodin Kombs vrati svojoj porodici, nastavi lečenje i pokuša da iskoristi sledeće poglavlje svog izuzetnog života.“
Izricanje presude u oktobru
Advokati dodaju da je kazna ne duža od 14 meseci „očigledno dovoljna, ali ne i veća nego što je potrebno“ da ispuni svrhu kažnjavanja. Kombs je 2. jula oslobođen optužbi za trgovinu ljudima i reketiranje, ali je osuđen za dve manje optužbe povezane sa prostitucijom. Na izricanju presude 3. oktobra mogao bi da dobije i do 20 godina federalnog zatvora ukoliko bi sudija dosudio maksimalne uzastopne kazne.
Tužioci su, međutim, preporučili kaznu između 51 i 63 meseca.