Slušaj vest

Tim advokata muzičkog mogula Šona “Didija” Kombsa izneo je opsežan spisak razloga zbog kojih veruje da bi on trebalo da dobije smanjenu kaznu zatvora. U ponedeljak, 22. septembra, podneli su sudu memorandum od 182 stranice, u kome preporučuju da Kombs, star 55 godina, ne odsluži više od 14 meseci zatvora za dve optužbe za organizovanje prevoza radi prostitucije, za koje je proglašen krivim 2. jula.

1/5 Vidi galeriju Počelo suđenje Paf Dediju Foto: Kena Betancur / AFP / Profimedia, Michael M. Santiago / Getty images / Profimedia

Detalji dokumenta koji su podneli advokati

U dokumentu koji je pribavio magazin People, njegovi advokati navode: „To je jedina pravedna i fer kazna koja može biti izrečena.“

"Gospodin Kombs je u skoro 13 meseci provedenih u zatvoru doživeo duboku promenu, iskoristio vreme na produktivan način i pokazao odlučnost da se vrati porodici i zajednici i vodi najbolji mogući život,“ piše u memorandumu.

"Od prvog dana u Metropolitan Detention Center-u posvetio se rehabilitaciji — uključujući potpuno odvikavanje od svih supstanci.“

Advokati su u dokumentu opisali i njegovu životnu priču, podsetivši na ubistvo njegovog oca kada je imao samo tri godine, kao i na „nasilne“ veze sa bivšim partnerkama koje su bile deo postupka. Naveli su da je Kombs tokom života prošao kroz „duboke traume“ i borio se sa ozbiljnom zavisnošću od opijata. „Kao i svaki zavisnik, njegovo ponašanje pod uticajem lekova protiv bolova bilo je nepredvidivo i često je stajalo iza incidenata o kojima je bilo reči na suđenju,“ stoji u podnesku.

Sud odbacio tužbu protiv Šona Didija Kombsa Foto: Shutterstock, Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia

Prema njihovim rečima, od kada je u zatvoru, Kombs je prvi put posle mnogo godina potpuno trezan i sada „inspiriše i pomaže“ drugim zatvorenicima. Podsetili su i da Kombs nema raniji krivični dosije te da ima sedmoro dece i staru majku koji zavise od njega.

"On je odslužio više od godinu dana u jednom od najzloglasnijih američkih zatvora i iz tog iskustva izvukao je najbolje moguće pouke,“ navodi se u dokumentu. „Vreme je da se gospodin Kombs vrati svojoj porodici, nastavi lečenje i pokuša da iskoristi sledeće poglavlje svog izuzetnog života.“

Paf Dedi Foto: Mark RALSTON / AFP / Profimedia

Izricanje presude u oktobru

Advokati dodaju da je kazna ne duža od 14 meseci „očigledno dovoljna, ali ne i veća nego što je potrebno“ da ispuni svrhu kažnjavanja. Kombs je 2. jula oslobođen optužbi za trgovinu ljudima i reketiranje, ali je osuđen za dve manje optužbe povezane sa prostitucijom. Na izricanju presude 3. oktobra mogao bi da dobije i do 20 godina federalnog zatvora ukoliko bi sudija dosudio maksimalne uzastopne kazne.

Tužioci su, međutim, preporučili kaznu između 51 i 63 meseca.