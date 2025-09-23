Vedrana Rudan skrhana zbog smrti bliske osobe zbog koje su svi u Srbiji plakali: "Nisam u stanju da pišem..."
Sportski svet danas je zanemeo kada je objavljena vest da je u 87. godini preminuo Nikola Pilić, legenda hrvatskog i svetskog tenisa, selektor hrvatske Dejvis Kup reprezentacije koja je osvojila titulu prvaka 2005. godine. Vest o njegovoj smrti jako je pogodila književnicu Vedranu Rudan.
"Umro je Nikola Pilić, svetski čovek i veliki prijatelj moga muža i moj. On i njegova Mija bili su jedna duša u dva tela. Nisam u stanju pisati danas. Zato ću objaviti stari tekst o njihovoj ljubavi kojoj smrt nije učinila ništa', napisala je na Facebooku.
Nikola Pilić promijenio je svetski tenis. Udario je temelje ATP-u, Sjetskoj teniskoj organizaciji. Pokrenuo je promene koje su dovele do profesionalizacije ovoga sporta.
Čovek koji je ostavo neizbrisiv trag u istoriji tenisa bio je "teniski otac" Novaka Đokovića. Upravo u njegovoj akademiji u Minhenu, mladi i talentovani Sbin brusio je svoj talenat i probijao se ka teniskim visinama.
Čim ga je ugledao prvi put na terenu, Nikola je u simpatičnom klincu iz Beograda video nešto posebno. Nije pogrešio, taj dečak postao je najbolji teniser u istoriji belog sporta.