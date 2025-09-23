Pop kultura
Umrla Klaudija Kardinale! Slavna glumica preminula okružena decom: Proslavila se filmom "Bilo jednom na Divljem zapadu"
Čuvena francusko-italijanska glumica Klaudija Kardinale, legenda kinematografije 1960-ih, preminula je danas u Nemuru kod Pariza, saopštio je njen agent.
Glumica (87) preminula je mirno okružena svojom decom.
Foto: FRANCO LONDON FILMS - Album / Album / Profimedia
Rođena u Tunisu, Klaudija Kardinale je radila sa najvećim rediteljima, uključujući Lukina Viskontija, Federika Felinija, Ričarda Bruksa, Anrija Verneja i Serđa Leonea.
"Ona nam ostavlja nasleđe slobodne i inspirisane žene, kako u karijeri tako i kao žena i umetnica", rekao je njen agent Loran Savri.
Njene najpoznatije uloge su u kultnim filmovima "Osam i po" (1963) i "Bilo jednom na divljem zapadu" (1968).
