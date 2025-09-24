Slušaj vest

Jedna od najvećih evropskih filmskih diva 20. veka, Klaudija Kardinale, čija su se lica i glas urezali u istoriju svetske kinematografije kroz remek-dela Federika Felinija, Ljukina Viskontija i Serđa Leonea, preminula je u 88. godini.

Njenu smrt potvrdio je agent Loren Savri, navodeći da je slavna glumica umrla u Nemuru, nedaleko od Pariza.

Odrasla je u Tunisu u porodici sicilijanskog porekla, Kardinale se upoznala sa svetom filma 1957. godine nakon što je pobedila na takmičenju lepote u Tunisu i bila nagrađena putovanjem na Filmski festival u Veneciji.

Pogledajte u galeriji fotografije Klaudije Kardinale:

1/16 Vidi galeriju Klaudija Kardinale pomerala je granice svojom lepotom i harizmom Foto: FRANCO LONDON FILMS - Album / Album / Profimedia, Profimedia

Njen glas je morao biti sinhronizovan za njene prve filmske uloge na italijanskom jeziku jer je odrasla u porodici u kojoj se govorilo sicilijanskim dijalektom.

Ostala je upamćena kao lepotica, koja je uprkos strahotama kroz koje je prošla kao veoma mlada, uspela da postigne uspeh i zaseni ceo Holivud.

Njen život je bio priča koja je bila ispunjena redom sreće, tuge, uspeha, padova, ali jedan je ostao duboko urezan u njeno pamćenje, a stajao je i kao ožiljak na srcu sve dok nije preminula.

Velika karijera čuvene glumice počela je slučajno, kada je sa samo 17 godina pobedila je na takmičenju u lepoti. Njene prirodno lepe crte lica, tamne oči i eksplozivna seksualnost privlačili su pogled i pažnju gde god da se pojavila.

I kao što biva, za nju je ta popularnost i lepota nosila mnogo toga, ne samo lepog, ne samo uspeh, već i tugu, bol, nesigurnost.

Klaudija Kardinale Foto: Profimedia

Klaudiji se put u filmsku industriju otvorio nakon što je pobedila na takmičenju lepote. Ugledni Independent proglasio je Klaudiju za broj 1 na listi najvećih italijanskih kulturnih fenomena:

- Neki bi rekli Loren, neki Lolobriđita ili Beluči, ali od svih italijanskih boginja gospođa Klaudia Kardinale je bila najupečatljivija: Jednako zanosna kada joj je kosa razbarušena, ili uredno očešljana, ona je blistala, namrštena ili vragolasta uvek je izgledala neobjašnjivo živahno i penušavo. Ako mene pitate - rekao je David Niven - Klaudia Kardinale je, nakon špageta, najsrećniji izum Italije.

Časopis Lajf je objavio da "Kardinale privlači mešavinom jednostavnosti i sjajne senzualnosti i da podstiče ljude širom sveta da je zamišljaju kao uzbudljivu ljubavnicu i ženu."

Iz dana u dan osvajala je ljude širom sveta, a pojavila se i na više od 900 naslovnih strana u više od 25 zemalja. Klaudija je bila jedan od najvećih seks-simbola, a nikada se nije fotografisala gola.

I kao što svaka životna priča ima i one manje lepe momente isto je bilo i sa životom Klaudije Kardinale. Sa samo 17 godina Klaudija je bila žrtva silovanja, a da stvar bude gora, ostala je trudna i odlučila da to dete - rodi.

Klaudija Kardinale Foto: THA / Alamy / Profimedia

- Preživela sam, u to vreme, vrlo delikatne trenutke svog života. Čovek koga nisam znala, mnogo stariji od mene (neindetikovani misteriozni Francuz iz avio-baze), prisilio me da uđem u kola i silovao me. Bila je to užasna stvar, ali i najlepša stvar - moj čudesni Patrik je rođen iz tog nasilja. Uprkos tome što je to vrlo komplikovana situacija za majku, odlučila sam da ne prekinem trudnoću. Kada je taj čovek saznao za moju trudnoću, vratio se u moj život, tražeći da je prekinem. Ali ja nijednog trenutka nisam pomislila da se oslobodim svoje bebe - rekla je ona jednom prilikom, pa je dodala:

- Razgovarala sam o tome sa mojim divnim roditeljima i sestrom Blanš, a svi smo odlučili da moje dete odraste u porodici, kao mlađi brat. Smešan aspekt priče bio je kada sam već počela da radim na filmu i skoro do kraja niko nije primetio da sam trudna - objasnila je Klaudija za strane medije.

Sve do samog porođaja, njen producent, Franko Kristaldi, ju je čuvao u Londonu. Tek nakon što se porodila vraćaju se kući, gde se svi prave da je novorođenče zapravo njen mlađi brat.

Klaudija Kardinale Foto: INTERFOTO / Personalities, INTERFOTO / Alamy / Profimedia

- Za ime mog sina on je uzeo ime crkve u kojoj je kršten. Bila sam zahvalna producentu što mi je pomogao u tom teškom trenutku - ispričala je jednom ona.

Mukama mlade i perspektivne glumice tu nije bio kraj.

- Sa Kristaldijem sam započela dugogodišnju vezu, on je želeo da zadržim tajnu rođenja bebe, ali nije ni želeo da živi sa nama - bila je iskrena glumica, pa je nastavila.

- Za njega sam bila samo podređeni zaposlenik, kome je davao malu mesečnu platu za četiri filma godišnje: nisam ga čak zvala po imenu, već prezimenom. Bila sam naivna, nisam ništa znala kada sam sklopila ugovor s njim. Osećala sam se kao taoc, moj otac i majka su bili besni. I naše venčanje je bilo poslovno, u najvećoj tajnosti je zakazao venčanje ne govoreći mi ništa, tada sam mu otkazala jer nisam osećala ljubav prema njemu - bila je iskrena Klaudija.

Ipak, do venčanja je došlo 1967. godine. Kao dva stranca živeli su u dve odvojene kuće na milju udaljene jedna od druge van Rima. Kristaldi je imao jednu kuću za sebe, a drugu kuću za Klaudiju.

To vreme za nju je bilo poput noćne more. Dani su bili dugi, osećala se kao da živi u zatvoru. Posesivno ljubomoran motrio je na svaki njen korak. Posle osam godna provedenih u takvom braku, razveli su se 1975. godine.

Klaudija Kardinale i Franko Kristaldi Foto: A. Murazov / Sputnik / Profimedia

Ono na čemu je Kladurija bila zahvalna a dogodilo se tokom tog braka jeste činjenica da je uspela da usvoji svog sina i postane i pred zakonom njegova majka.

Ipak, u svom životu Klaudija je pronašla pravu ljubav. Venčala se sa rediteljem iz Napulja po imenu Paskvale Skviteri s kojim je dobila ćerku Klaudiju jr. Kardinale. Za njega je govorila da joj je bio jedini pravi muškarac u njenom životu.

Nakon 30 godina zajedničkog života su se razveli, ali nikada o njemu nije rekla ni jednu ružnu reč.

Nekoliko godina kasnije Klaudija je dobila još jednu ćerku, i do kraja je živela povučenim životom i uživala u malim stvarima.

Bonus video: Glumica Ljiljana Stjepanović otvorila dušu