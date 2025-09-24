Slušaj vest

Nakon što je ABC otkazao njegov late night show, zbog komentara koji je izneo neposredno nakon ubistva konzervativnog komentatora Čarlija Kirka, američka medijska kuća je, pod pritiskom javnosti, vratila slavnog američkog komičara i voditelja Džimija Kimela na male ekrane.

Kimel je održao svoj prvi, dugo očekivani monolog nakon što je tokom protekle nedelje postao vruća tema širom sveta. Monolog je započeo uz gromoglasan aplauz publike.

Džimi Kimel

„Kao što sam govorio...“, započeo je Kimel. „Srećan sam što sam večeras ovde sa vama“, rekao je. „Nisam siguran ko je imao čudnijih 48 sati – ja ili izvršni direktor Tajlenola“, rekao je, referišući se na tvrdnje administracije Donalda Trampa da paracetamol, koji se u SAD-u prodaje pod imenom Tylenol, izaziva autizam kod dece.

Zahvalio je svim američkim voditeljima koji su mu pružili podršku proteklih dana.

Nakon uvodnog dela, Kimel se, vidno emotivan, osvrnuo na svoje komentare povodom ubistva Čarlija Kirka.

„Nikada mi nije bila namera da omalovažim ubistvo čoveka“, rekao je kroz suze.

Dodao je da mu nikada nije bila namera da okrivi bilo koju određenu grupu.

Kimel je takođe rekao da razume ljude koji su smatrali da su njegovi komentari bili neprimereni.

Džimi Kimel

Zatim je kritikovao predsednika FCC-a (regulatornog tela američkog sistema emitovanja), Brendana Kara, kojeg je imenovao Donald Tramp, a koji je zahtevao da ABC „skine“ Kimela sa programa.

Kimel je prozvao i Donalda Trampa, koji je ranije pozvao na otpuštanje brojnih voditelja lejtnajt šoua u SAD-u. Potom je pohvalio udovicu Čarlija Kirka, Eriku Kirk, koja je na komemoraciji u Arizoni izjavila da oprašta ubici svog supruga.

„Bio je to nesebičan čin milosti... koji me duboko dirnuo“, rekao je.

Napomenimo i da je sat vremena pre početka emisije, Donald Tramp reagovao na društvenim mrežama.

„Ne mogu da verujem da je ABC Fejk njuz vratio Džimiju Kimelu posao“, objavio je na Truth Socialu. „ABC je javio Beloj kući da je njegov šou otkazan! Nešto se desilo u međuvremenu jer je on izgubio publiku, a nikada nije ni imao talenat. Mislim da ćemo sada testirati ABC. Da vidimo kako će proći. Prošli put su morali da mi daju 16 miliona dolara, a ovo mi deluje kao da bi moglo da bude još unosnije“, napisao je.

(Kurir.rs/ Jutarnji list)

