Robert De Niro se uključio u povratničku emisiju Džimija Kimela nakon otkazivanja zbog komentara o Kirku

Džimi Kimel se vratio na male ekrane skoro nedelju dana nakon što je njegova emisija „Džimi Kimel uživo!“ stavljena na „neodređenu“ pauzu, a njegov povratak obeležio je neočekivani nastup poznatog glumca Roberta De Nira.

U epizodi emitovanoj 23. septembra, dobitnik Oskara (82) pojavio se putem video-linka u skeču, igrajući novog predsednika FCC-a (Federalne komisije za komunikacije). De Niro je igrao svoj prepoznatljivi imidž mafijaša, koji je izgradio kroz decenije filmskih uloga.

Robert De Niro se uključio u povratničku emisiju Džimija Kimela nakon otkazivanja zbog komentara o Kirku

Kimel je očekivao da će razgovarati sa pravim predsednikom FCC-a, Brendanom Karom, ali ga je De Niro pozdravio na ekranu. Kada je voditelj primetio da FCC koristi „mafijaške metode“ za suzbijanje slobode govora, De Niro je oštro reagovao:

– Šta si mi, dođavola, rekao?

Kada ga je Kimel upozorio da se psovanje ne sme koristiti na nacionalnoj televiziji ili ćete biti kažnjeni, De Niro je odbrusio:

– Ja sam, prokleti FCC! Mogu da kažem šta god hoću!

Kada je Kimel primetio da to zvuči kao „pretnja i zastrašivanje“, De Niro je hladnokrvno odgovorio:

– To je samo predsednik FCC-a koji vam nežno sugeriše da ućutite.

De Niro je zatim predstavio novi moto FCC-a: „Štapovi i kamenje mogu vam slomiti kosti.“

Robert De Niro se uključio u povratničku emisiju Džimija Kimela nakon otkazivanja zbog komentara o Kirku

Na Kimelov komentar da je nastavak „Ali reči vas ne mogu povrediti“, glumac je dodao:

– Pa, sada mogu. Zato pazite šta govorite. Shvatate?

Povratak posle kontroverze

Kimelov povratak usledio je dan nakon što je kompanija Volt Dizni objavila da će se serija vratiti 23. septembra, nakon skoro nedelju dana duge pauze. U saopštenju se navodi da je prvobitna odluka o obustavi emitovanja doneta „kako bi se izbeglo dalje rasplamsavanje napete situacije u emotivnom trenutku za zemlju“.

„Vodili smo ozbiljne razgovore sa Džimijem poslednjih nekoliko dana i doneli smo odluku da vratimo seriju u utorak“, navodi se u saopštenju.

Džimi Kimel se vratio na TV

Međutim, ne dele svi istu odluku. Sinkler Broudkasting, najveća grupa lokalnih ABC stanica, objavila je da će prestati sa emitovanjem Kimelove emisije i umesto toga emitovati informativni program. Nekstar Medija, koja upravlja sa 28 ABC stanica, sledila je taj primer.

– Odluka o prestanku emitovanja doneta je nakon, kako je ABC naveo, „neblagovremenih i neprimerenih“ komentara gospodina Kimela u kritičnom trenutku nacionalne debate. I dalje stojimo iza te odluke – saopštio je Nekstar 24. septembra.

Kontroverzne izjave

Podsećanja radi, 17. septembra, portparol ABC-a je potvrdio da se emisija stavlja na „neodređenu“ pauzu zbog Kimelovih reči u monologu 15. septembra. Tada je govorio o ubistvu desničarskog komentatora Čarlija Kirka.

– Videli smo nove niske udarce od strane ekipe MAGA, koja je pokušala da predstavi ovog klinca koji je ubio Čarlija Kirka kao nekog drugog i da izvuče političke poene iz tragedije – rekao je Kimel.

Tom prilikom emitovan je i snimak Donalda Trampa (79), koji je, nakon što je izrazio saučešće porodici, počeo da priča o „novoj balskoj dvorani koja se gradi u Beloj kući“. Kimel je to prokomentarisao rečima:

– Evo je, četvrta faza tuge – građevinski radovi.

Ipak, Kimel je izrazio saučešće porodici Kirk na društvenim mrežama:

– Umesto ljutitog pokazivanja prstom, hajde da barem na jedan dan priznamo da je strašno i monstruozno ubiti drugo ljudsko biće. U ime moje porodice, šaljem ljubav porodici Kirk i svima onima koji pate od besmislenog oružanog nasilja.

