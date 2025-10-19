Slušaj vest

Glumica Sonja Savić je u mnogobrojnim intervjuima koje je dala za života, između ostalog, pričala i o svojim honorarima iz kultnih filmova u kojima je igrala.

Za ulogu Branke Đurić u filmu "Šećerna vodica" (1983) koja je jedna od njenih najpoznatijih isplaćeno joj je svega 9.000 dinara.

- Ja nemam ništa od tih filmova. Evo, što se tiče mojih nagledanijih filmova stvari stoje ovako. "Šećerna vodica", 20.000 dinara, do danas mi isplaćeno 9.000 današnjih dinara. "Una", 30.000 dinara, isplaćeno mi je 18.000 današnjih dinara. "Život je lep", 30.000 dinara, e tu su mi sve isplatili. Od prikazivanja tih filmova svih ovih godina nemam ništa. Pustimo mene, reditelj Živko Nikolić je umro od gladi. Možete da pitate njegovu suprugu. Masa umetnika je umrla od srčanog udara u izbeglištvu - ispričala je Sonja Savić 2003. godine u emisiji "Balkanskom ulicom".

Sonja Savić Foto: Ustupljene fotografije, Jugoslovenska Kinoteka

Sonja je tada rekla da želi brzu i laku smrt.

- Verujte mi, moj ideal je zaista kratka i vesela smrt. Ne umreti u ropcu. Nije nimalo težak taj poslednji trenutak. Meni je života dovde. Imam 42 godine, nisam ostvarila familiju, nisam ostvarila nastavak loze svojoj familiji. Zbog kodeksa časti - rekla je tada Sonja.

Sonja Savić preminula je u svom stanu u Beogradu 23. septembra 2008. godine. Njena smrt, prema zvaničnom izveštaju obdukcije, bila je posledica prevelike doze narkotika.

Sahranjena je u svom rodnom selu Donja Gorevnica, kraj Čačka, a niko od njenih kolega nije prisustvovao sahrani.

(Kurir.rs/Informer)

