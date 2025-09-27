Slušaj vest

Glumica Salma Hajekproslavila je 18. rođendan svojoj mezimici. Intimna proslava u krugu najbližih ljudi bila je svakako za pamćenje, a svima je privukao pažnju i ples modno usklađene mame i ćerke, kao i veličanstvena roze torta na tri sprata sa ružama.

Glumica Salma Hajek je od 2009. godine u baku sa francuskim milijarderom Fransoom Anrijem Pinoom, s kojim ima ćerku Valentinu Palomu Pino.

Valentina Paloma Pino bi volela da kao njena majka postane glumica i režiserka.

Ona je jedno od najbogatije rođene dece na svetu, a prvi put za naslovnu stranu magazina Vogue je pozirala sa 14 godina A uprkos tome što odrasta u bogatsvu, dosta je skromna i prizemna.

Naslednica Salme Hajek je nedavno napunila 18. godina, a ponosna majka joj je čestitala na društvenim mrežama uz fotografiju iz detinjstva.

- Moja prelepa plesna kraljice. Danas si napunila 18 godina!!!!! Toliko stvari se promenilo u tvom životu, ali ti si uvek tako svoja. Ljubazno, strastveno srce, mudra duša puna magije, jedinstvena, nezaustavljiva sila prirode sa duhovitim smislom za humor i tvrdoglavom upornošću. Neke stvari nikada neće proći, volimo te zauvek i iako si uvek bila ispred svojih godina, uvek ćeš biti u mom srcu, moja ćerka iz snova. Srećna rođendan, Valentina Paloma - napisala je glumica.

Ona je u nastavku dana objavila i seriju fotografija zahvaljujući kojima smo mogli da zavirimo na proslavu Valentininog rođendana.

- Jeli smo, igrali smo, smejali smo se, voleli smo se… i zabava je trajala celog vikenda. Srećan rođendan, moje srce, nikad mi nije dovoljno dugo da slavim tvoj dan -

Proslava je upriličena u mmožemo da vidimo ponosne roditelje sa mezimicom Valentinom, kao i snimke zabave i đuskanje.

Svima je najslađi trenutak bio ples mame i ćerke koje su obe bile u svilenim haljinama i nisu krile dobro raspoloženje. Nije izostala ni rođendanska torta, koja je bila roze i na tri sprata, a krasile su je ruže na vrhu.

(Kurir.rs/Glossy)

VIDEO: Salma Hajek proslavila rođendan: