Nedavno je završena Nedelja mode u Njujorku, a najnoviji trendovi sele se na na drugi kontinent i drugu pozornicu, u kolevci mode. Počela je Nedelja mode u Milanu, koja je otvorena glamuroznom večeri na kojoj su se okupile brojne slavne zvezde, među kojima i glumica Demi Mur.

Upravo na ovom događaju Demi Mur je još jednom dokazala da je ikona stila, iako nas poslednjih meseci baš ni jednom nije razočarala. Zablistala je u raskošnoj zlatnoj haljini koja obiluje ručno rađenim detaljima i na prvi pogled zaista privlači svu pažnju i izaziva divljenje.

Zbog ispunjenosti šljokicama i perlicama čini se da doslovno svetli, a radi se o veoma jednostavnom kroju haljine koju je Demi Mur dostojanstveno nosila.

Maksi haljina koja se vuče po podu naglašava vitku figuru slavne glumice i iako se na prvi pogled čini da je "zakopčana od glave do pete", zadnji deo haljine ima diskretno otvorena leđa, ali to ne narušava njenu eleganciju.

Još jedan detalj koji modni stručnjaci nisu propustili jesu cipele savršeno usklađene sa haljinom - identičnih aplikacija, pažljivo odabrane kako bi upotpunile kompletan utisak.

Holivudska zvezda je ostala verna prepoznatljivoj frizuri - dugoj, puštenoj kosi u opuštenim talasima, te minimalnom nakitu kako bi haljina bila u prvom planu.

I dokazala je da prati modu, ali i da neguje klasičan koliko i moderan stil.

