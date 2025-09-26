Slušaj vest

Britanska glumica Džoan Kolins, koju je ceo svet zavoleo kao zlobnicu Aleksis u seriji "Dinastija" ponosno korača ka 93. godini. Iako je uvek izgledala lepo, vedro, nasmejano i doterano, legendarna glumica, trpela je ozbiljno fizičko seksualno zlostavljanje od strane svog partnera. O svom životu otvoreno je progovorila u jednom dokumentarcu, gde je do detalja opisala pakao kroz koji je prošla.

Gluma

Džoan je sa 17 godina počela da se bavi glumom i da dobija uloge, a njen otac, koji je bio uspešan filmski agent nije bio oduševljen što se opredelila za ovo zanimanje, jer nije želeo da mu ćerka bude deo šoubiznisa.

Pogledajte fotografije Džoan Kolins iz mladosti:

1/9 Vidi galeriju Džoan Kolins u mladosti Foto: Glenbeigh - Sedgled / AFP / Profimedia, NEW WORLD TELEVISION - Album / Album / Profimedia, Aaron Spelling Productions - Album / Album / Profimedia

- Završićeš do 23, a muškarci su tako alavi- rekao joj je otac.

"Pakleni brak"

Nakon uloge u filmu "I belive in you", Džoan Kolins je upoznala svog prvog supruga Maksvela Rida sa kojim je preživela pakao. Kako je ispričala, drogirao je i silovao.

- On je imao 31 godinu, a ja sam bila 17-godišnja devica. Drogirao me dok smo bili u njegovoj kući i usred noći sam došla sebi, probudila sam se u njegovoj dnevnoj sobi dok je imao intimni odnos sa mnom. Tih bi dana moja majka rekla da sam "iskorišćena". Sada to zovemo silovanje na sastanku - rekla je Kolins, koja je kako ističe, morala da se uda za njega jer je bilo sramota.

- Da nisam bila tako nevina po pitanju intimnih odnosa i toga kako bi stvari trebale biti, ne bih to učinila, ali imala sam jak osećaj krivice, pa sam to ipak učinila. Medeni mesec je bio čisti fijasko. Spolja smo izgledali srećno, a zapravo sam bila jadna - dodala je glumica.

Džoan Kolins Foto: NEW WORLD TELEVISION - Album / Album / Profimedia

U svojoj ispovesti ona tvrdi kako je pokušao da je proda starijim muškarcima i jednom šeiku kako bi noć proveli sa njom za deset hiljada funti. U braku sa njim je bila četiri godine, a nakon razvoda morala je da mu plaća 950 funti mesečno. Kako je i sama navela, razvod je koštao dva miliona funti.

Nakon razvoda bila je glavna zvezda žurki sa prijateljicom Merlin Monro. Ona se 1963. godine udala se za Entonija Njulija, osa kojim je dobila dvoje dece: Taru i Aleksandera. Sa njim je bila 6 godina, do 1971.

Dete bi mi uništilo karijeru

Kada je imala 26 godina, ostala je trudna s tadašnjim verenikom Vorenom Bitijem. Rekla mu je da je trudna, a on ju je zbunjeno pitao: 'Kako se to dogodilo?'.

Džoan Kolins Foto: Jerry Tavin / Everett / Profimedia

Ona se našalila kako je batlerovo ili je možda u pitanju bezgrešno začeće, ali njemu je vest o trudnoći bila strašna. Abortirala je iako je to bilo protivzakonito. Nije htela da ode u neku skrivenu kliniku jer se bojala da će joj se nešto loše dogoditi pa ju je Biti otpratio do jednog bivšeg hirurga u Nju Džerziju. To jutro kada je imala dogovoren zahvat, htela je odustati, ali joj je verenik rekao kako ne može to učiniti.

'Dušo, ne možemo. Ne možemo to učiniti... Dete bi nam sada oboma uništilo karijere. Znaš da bi', otkrila je za New York Post, pa priznala.

"Da sam imala dete u 20-ima, ne bih imala karijeru".

Sin Aleksander

Njihov sin Aleksander Njuli objavio je 2017. memoare "Unaccompanied Minor", u kojima je napisao da je njegov otac bio pedofil.

Džoan Kolins Foto: Courtesy Everett Collection / Everett / Profimedia

"Brak mojih roditelja uništile su njegove perverzije. Bio je pedofil - privlačila ga je mladost. U njegovoj uvrnutoj glavi nevinost je bila najbolji afrodizijak. To je bila njegova skrivena, vrlo opasna i destruktivna seksualna sklonost", napisao je Aleksander koji je dodao da ga je otac stalno izlagao seksu, a glumica i njegova sestra Tara su demantovali ovakve priče.

Pored toga, Aleksander je u pomenutim memoarima majku opisao kao hladnu, sebičnu i narcisoidnu.

"Moja majka nije bila monstrum, samo je bila narcisoidna. Ne pamtim da me ikada zagrlila kako bi iskazala ljubav", piše Aleksandar, a kao razlog tome navodi činjenicu da je glumica odrastala u sredini u kojoj nije bilo prisnog odnosa između roditelja i dece.

Udaja, udaja

Samo tri godine posle razvoda, Džoan se udala i treći put za Rona Kasa, sa kojim je dobila ćerku Keti, ali idila je prekinuta nakon što im je ćerka teško povređena u saobraćajnoj nesreći. Kada se oporavila, Džoan je odlučila da se razvede i treći put, jer je saznala da joj je porodica bankrotirala.Ipak, to je nije zaustavilo pa se udala i četvrti put, za skandinavskog pevača Petera Holma, ali zbog njegove ljubomore, taj brak isto nije dugo potrajao.

Pogledajte u galeriji kako Džoan Kolins izgleda u 92. godini života:

1/5 Vidi galeriju Džoan Kolins uživa na letovanju sa 31. godinu mlađim suprugom Foto: CHRISBRANDIS.COM / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Na kraju dokumentarca Džoan se prisetila kako je 2000. godine, upoznala i petog supruga, Persija Gibsona, koji je od nje mlađi 32 godine.

Bonus video: Koliko se današnji crveni tepih razlikuje od ranijih