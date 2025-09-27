Slušaj vest

Iako ima tek 34 godine, Ed Širan aktivno razmišlja o svojoj muzičkoj ostavštini i koliko god to bizarno zvučalo, a zvuči, posthumnom albumu. Štaviše, slavni Britanac, jedna od najvećih zvezda današnjice, već ima sasvim konkretne planove što se njegovog poslednjeg izdanja albuma tiče.

Tokom intervjua sa Zejnom Louom, Širan je, kako prenosi portal syracuse.com, podelio više detalja o tom svom albumu za koji je već odabrao ime - "Eject". Objasnio je da će sadržati 10 pesama koje je napisao tokom svog života, a njegova supruga Čeri Siborn odlučiće koje pesme će ući u izbor.

"Zapravo je sve to u mom testamentu, a Čeri bira pesme za nju. Sve je tamo ako bih sutra otišao", rekao je Louu. Takođe je rekao da će "Eject" sadržati pesme koje je napisao od 18. godine do smrti - samo treba odabrati 10 najboljih. Uporedio je svoj projekat s hipotetičkim scenarijem u kom učestvuje Pol Mekartni.

"Zamislite da Pol Mekartni umre i postoje rani snimci 16-godišnjih Bitlsa. A zatim sve do njih 10 najboljih pesama cele njegove karijere", rekao je.

Širan je rekao da "Eject" možda nije po svačijem ukusu, ali smatra kako će mnogi njegovi obožavatelji to smatrati super zanimljivim. Iako, s obzirom na to da ima tek 34 godine, umetnik nije blizu smrti, on ne želi ništa da prepusti slučaju. Štaviše, uveliko je u toku izgradnja privatne kapele i njegove grobnice na imanju u Safoku.

"Znate kako izlaze posthumni albumi, ali oni su nekako neplanirani. A ja želim nekako da imam plan, jer nikad ne znaš", objasnio je. Širan je zaista pedantan planer. U martu 2025. otkrio je tokom gostovanja u emisiji "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" da već godinama radi na planu za desetodelni album.

