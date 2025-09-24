Slušaj vest

Vojvotkinja od Jorka Sara Ferguson navodno je poslala imejl s izvinjenjem pokojnom finansijeru Džefriju Epstajnu nakon što joj je zapretio da će je "uništiti" tokom jezivog telefonskog razgovora, prema tadašnjim izveštajima. Tadašnji portparol vojvotkinje prisetio se telefonskog poziva nakon što ga se ona javno odrekla.

Sara Ferguson poslala je poruku u aprilu 2011, nazvavši Džefrija Epstajna "'vrhunskim prijateljem", i to nakon što ga se u medijima javno odrekla.

Foto: JM HAEDRICH / Sipa Press / Profimedia

Džejms Henderson, njen tadašnji portparol, rekao je da je imejl poslat nakon "zaista prtećeg i odvratnog" poziva osuđenog seksualnog prestupnika, čiji je glas, kako je opisao, zvučao "poput Hanibala Lektera", preneo je Telegraph.

Prema Hendersonovim rečima, Epstajn je bio besan jer ga je vojvotkinja nazvala pedofilom, a u pozivu je izneo "jezive" pretnje, uključujući pokretanje pravnih postupaka.

Foto: Profimedia/New York State Sex Offender Registry

Nekoliko dobrotvornih organizacija raskinulo je saradnju s vojvotkinjom, koja danas ima 65 godina, nakon što je u javnost dospelo njeno izvinjenje Epstajnu.

Prihvatila 15.000 funti da bi otplatila dugove

Izvinjenje je usledilo nakon intervjua koji je Ferguson dala za "Evening Standard" u martu 2011, u kom je rekla da je napravila "strašnu, strašnu grešku u proceni" prihvativši 15.000 funti od Epstajna, tada već osuđenog seksualnog prestupnika, da bi otplatila dugove. U tom razgovoru je dodala: "Gnušam se pedofilije."

Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

U elektronskoj poruci upućenoj Epstajnu, o kojoj je izvestio Sun, opisala ga je kao "istrajnog, velikodušnog i vrhunskog prijatelja". Ujedno mu se "ponizno izvinila" zato što ga je javno kritikovala, te dodala da je svesna kako se "oseća užasno razočarano" u nju.

"Epstajn je bio strašan"

Govoreći o pozivu koji je prethodio toj poruci, Henderson je za Telegraph izjavio: "Ljudi ne shvataju koliko je Epstajn bio strašan. Svega toga se dobro sećam. Bio je to užasan poziv i iznenađuje me da je iko ikad mogao da bude njegov prijatelj, s obzirom na način na koji je razgovarao sa mnom.

Foto: GEORGE ROGERS-POOL / Sipa Press / Profimedia

Rekao je da će uništiti obitelj Jork i bio je vrlo jasan oko toga. Dodao je da će uništiti i mene. Nije vikao – govorio je tihim, hladnim glasom, poput Hanibala Lektera. Bio je smiren, ali zapravo preteći i gadan". Dodao je: "Pritisak kom je bila izložena da zaštiti svoju porodicu morao je da bude ogroman. Siguran sam da su pokrenute i pravne radnje.

A to je bilo davno pre nego što je i vojvodi život bio uništen vezom s Epstajnom. Pre četrnaest godina svi su činili ono što su morali da bi zaštitili svoje najbliže. Za nju će njena porodica i deca uvek biti na prvom mestu."

Foto: Profimedia

"Kajem se"

U intervjuu za Evening Standard iz 2011, Ferguson je rekla: "Gnušam se pedofilije i svakog oblika seksualnog zlostavljanja dece. Znam da je ovo bila ogromna greška u proceni s moje strane. Toliko sam se pokajala da to rečima ne mogu da opišem. Kad god budem mogla, vratiću novac i više nikada neću imati nikakav kontakt s Džefrijem Epstajnom."

Među organizacijama koje su raskinule saradnju s vojvotkinjom nakon što je isplivao njen imejl bila je i fondacija Teenage Cancer Trust, te ju je nakon 35 godina uklonila s liste svojih pokrovitelja.

Foto: Printscreen/Instagram/HeidiKlum

Isto je uradila dečja organizacija Julia's House iz Wiltshirea i Dorseta, fondacija Prevent Breast Cancer, Natasha Allergy Research Foundation i Nacionalna fondacija za pomoć starim životinjama. Svi oni su u ponedeljak objavili prekid saradnje s Ferguson. Britanska fondacija za srce takođe je potvrdila da vojvotkinja više ne deluje kao njihova ambasadorka.

Podsetimo, Epstajn je pronađen mrtav u svojoj ćeliji u saveznom zatvoru na Menhetnu u avgustu 2019, dok je čekao suđenje zbog optužbi za trgovinu ljudima i seksualno eksploatisanje. Njegova smrt zvanično je proglašena samoubistvom.

