Domaći filmovi oduvek su koketirali sa erotikom. U odnosu na današnje vreme, glumice su mnogo više bile slobodnije pred kamerama. Neke od najvećih zvezda domaćeg glumišta glumile su u provokativnim scenama koje se još uvek pamte.

Međutim, ni njihove mlađe kolegnicie tada nisu imala problema sa tim da se, ako zahteva uloga, obnaže pred kamerama. Jedna od njih je i Ana Katarina Stojković, poznata i kao Ana Aleksander.Ona se proslavila filmom "Sekula se opet ženi".

Naime, ona je imala je samo 15 godina kada se skinula u filmu Dragoslava Lazića. To je tada izazvalo veliki šok za gledaoce. U filmu koji je te 1991. godine izdat samo na VHS kasetama igra devojku koja privlači starije muškarce, a u spornoj sceni kupa gole grudi dok je iz prikrajka proždire pohotni pogled Sekule (tumači ga Radoš Bajić).

- Čika Radoš, kako ga oduvek zovem, i njegova supruga Milena prijatelji su mojih roditelja. Bila sam dete kad je jednog dana pozvao moju mamu i pitao je da igram u filmu "Sekula se opet ženi". U to vreme sam igrala basket i želela da stignem do ženske NBA lige. Ali mama je dozvolila i otišla sam na set. Sve mi je bilo tako prirodno i divno. Bila sam dete među našim najvećim filmskim zvezdama. Upoznala sam i Batu Živojinovića, kog sam obožavala. Sigurno se zbog tog snimanja i bavim glumom. Privlačila me je ta sloboda izražavanja, pa pošto sam saznala da posle druge godine Četvrte gimnazije mogu da probam na prijemnom za glumu, to sam i uradila. Sećam se, mama je pozvala našu rođaku Seku Sablić da vidi jesam li za to - rekla je glumica ranije za TV Ekran.

Nakon ove uloge ona je napustila Srbiju i život nastavila u dalekoj Americi. Od 1999. godine gradi uspješnu karijeru u Holivudu gdje je glumila u više američkih serija i filmova, poput "Mjesto zločina: Njujork" (2004), "Dva i po muškarca (2004) i "Istražitelji iz Majamija (2006)

- Bilo je grozno. Tog marta 1999. avioni nisu poletali iz naše zemlje, putovali smo 16 sati do Budimpešte, gde su nam uzeli sve na carini. Kad smo stigli u Kejptaun, nismo imali ništa osim 1.000 maraka koje mi je mama stavila u džep od jakne. Imali smo za hotel, nismo poznavali nikog, nismo govorili jezik... To je priča za film. Ali odlučila sam da se spremim za audiciju na glumi već za avgust. Iako nisam govorila engleski, imala sam sreću da je klasa koju primaju morala da bude internacionalna i bila sam primljena - poverila nam je glumica i dodala.

- Fakultet sam morala da plaćam, pa sam se zaposlila kao kelnerica, što je bio brz način da naučim engleski. Igrom slučaja, prijateljica naše komšinice predložila je da se bavim manekenstvom. Upoznala me je sa agentom, odvela na audiciju i dobila sam reklamu. Od nje sam mogla da platim čitavu godinu škole i još mi je ostalo novca. Iako me to nije zanimalo, nastavila sam, i što sam više napredovala, više sam zarađivala. Možda nisam bila najlepša, ali klijenti su me voleli zbog moje energije.

Ona se domaćoj publici nedavno ponovo predstavila i to u seriji "Azbuka našeg života".

- Rediteljka Jelena Bajić Jočić je vrlo kreativna, a serija je veoma interesantna, inteligentna i važna. Boravila sam u Beogradu kad mi je rekla da ima ulogu baš za mene. Inače, karakter te Emine stvorila je na osnovu jedne moćne Arapkinje. Dopao mi se i scenario i lik, pogotovo njene replike - rekla je Ana ranije za TV Ekran.

