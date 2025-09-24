Slavlje u domu Nele Mihajlović: Glumica objavila sliku sa mužem, komentari se nižu!
Muž Nele Mihailović juče je proslavi rođendan, a glumica se tim povodom oglasila na svom Instagram profilu.
Naime, ona je objavila njihovu zajedničku fotografiju uz koju je kratko napisala: "Moj čovek danas slavi rođendan", a komentari su se nizali.
Među njima su bile brojne poznate ličnosti, a među prvima je poruka Nataše Ninković: "Srećan rođendan, kume".
Ovaj detalj malo ko zna
Malo ko zna da je muž Nele Mihailović rođeni brat njene koleginice, glumice Suzane Petričević.
- Odavno pričamo o tome da bi bilo zgodno i lepo da uradimo neki posao zajedno i to se sada desilo. Obe smo u dobrim životnim i poslovnim energijama, u glumačkoj zrelosti, tako da je ovo bio pravi trenutak za saradnju - rekla je jednom prilikom Nela, a Suzana Petričević dodala:
- I da mi Nela nije snaja, radila bih sa njom. Fenomenalna je i privatno i profesionalno, i kao snaja i kao koleginica.
(Kurir.rs/Blic)
