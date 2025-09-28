Slušaj vest

Muzičar Pol Makartni je sa grupom Bitlsi postigao svetsku popularnost. Sa svojim kolegom, Džonom Lenonom stvarao je muziku koja je ujedinila generacije i generacije tokom 1960-ih.

Kao i svaki umetnik, Pol je inspiraciju za pesme tražio u svojoj okolini, a priča se da su njegove pesme "My Love" and "Maybe I'm Amazed" inspirisane njegovom vezom sa prvom suprugom Lindom.

Ljubavna priča Pola i Linde Makartni započela je 1967. godine u trenutku kada je Pol bio na vrhuncu slave sa Bitlisima.

Upoznali su se na jednom koncertu u noćnom klubu u Londonu gde je Linda bila fotografkinja. Pisalo se da je Lindina simpatija bio zapravo Džon Lenon, ali sve je palo u vodu kada je upoznala Pola.

Pol i Linda Makartni Foto: Profimedia

- Bend je završio i Linda je ustala da ode ili da ode na piće ili do wc-a ili nešto slično, i prošla je pored našeg stola. Ustao sam baš kada je prolazila, blokirajući joj izlaz. I zato sam rekao Oh, izvinite. Zdravo. Kako ste? Kako ste? Predstavio sam se i rekao: 'Idemo u drugi klub posle ovoga. Da li biste želeli da nam se pridružite?' To je bila moja velika rečenica! Pa, nikada je ranije nisam koristio, naravno, ali ovog puta je uspelo! Bila je prilično mala šansa, ali je uspelo.- ispričao je Pol Bariju Majlsu u knjizi "Pol Makaratni: Za mnogo godina"

Nakon njihove prve zajedničke noći, Linda se vratila u SAD da radi i brine o svojoj ćerki Heder, koju je imala iz prvog braka. Dok je Linda bila preko okeana, Pol se zapravo verio sa svojom devojkom Džejn Ašer, ali to nije dugo trajalo i ubrzo su raskinuli.

Pol i LInda su se sreli tek godinu dana kasnije, kada su Bitlsi bili u Njujorku.

Nakon toga, Linda i njena ćerka Heder odletele su u London i ona je počela da se zapravo zabavlja sa Polom. Ubrzo nakon toga, Pol je pozvao Lindu da živi sa njim u Londonu sa njenom ćerkom.

– Dopala mi se kao žena, ona izgleda mnogo lepo i ima dobru figuru, tako da me je privukla fizički – priznao je Makartni, ali je dodao da je to samo prva stvar koju je primetio.

– Njen mentalni stav je prilično buntovnički. Dok je odrastala, ona je bila klinka koja je sedela u kuhinji sa svojim crnim kuvaricama da bi naučila da kuva. Nije joj se dopadalo druženje – rekao je on.

Pol i Linda Makartni Foto: Profimedia

– Ona je umetnica, nije rođena za akademski život – objasnio je jednom prilikom Pol.

Muzičar je Lindinu ćerku iz prvog braka prihvatio kao svoju, a svoju ljubav su krunisali brakom 12. marta 1969. godine.

Pol je Lindu zaprosio nakon godinu dana veze, ali je malo falilo da ne dođe do venčanja. Samo nekoliko sati pre velikog dana su se gadno posvađali i zamalo otkazali venčanje.

Na sreću nisu i proveli su zajedno narednih 29 godina, a iz njihove ljubavi rodilo se troje dece: Stela, Džejms i Meri

Kada su se Bitlsi raspali 1970. godine, Pol je naučio Lindu da svira klavijature, pa su pokrenuli svoj bend Wings s kojim su često nastupali.

Tada su dokazali da su pravi tim i poslovno i privatno. Dugo su bili jedan od najskladnijih parova, ali su se 1995. godine suočili sa Lindinom dijagnozom raka dojke.

Karcinom je ubrzo metastazirao na jetru i rečeno joj je da će živeti još 18 meseci. Linda Makartni preminula je 1998. godine, a u trenutku smrti imala je 56 godina.

Pol i Linda Makartni Foto: Profimedia

Nakon smrti supruge, Pol je morao da pronađe stručnu pomoć

– Našao sam savetnika jer sam znao da će mi trebati pomoć. Bio je sjajan, naročito jer mi je pomogao da se rešim krivice i želje da budem savršen sve vreme. Ali onda sam pomislio – čekaj, mi smo samo ljudi. To je bila najlepša stvar u našem braku: bili smo dečko i devojka koji imaju bebe – izjavio je svojevremeno.

VIDEO: Bitlsi: