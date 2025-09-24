Slušaj vest

Telo devojke pronađeno je 8. septembra, nakon što je policija primila poziv o neprijatnom mirisu koji je dolazio iz gepeka automobila pevača D4vda. Okružni pogrebnik Los Anđelesa potvrdio je da je telo Celeste Rivas (15), predato rodbini u utorak, 23. septembra, prenosi TMZ.

Porodica slomljena tragedijom

Vest je stigla ubrzo nakon što se porodica Rivas oglasila povodom njene smrti 18. septembra.

"Kao što mnogi od vas znaju, Celeste Rivas Hernandez identifikovana je kao telo pronađeno prošle nedelje“, napisale su organizatorke GoFundMe kampanje Esmeralda Lozano i Gisel Vera na stranici za prikupljanje sredstava.

"Bila je voljena ćerka, sestra, rođaka i prijateljica.“

Ovo je pevač u čijem je gepeku pronađeno telo Foto: Printscreen/ Instagram/ d4vddd

U saopštenju je dodato: "Njena porodica je skrhana i očajna zbog ovog tragičnog gubitka. Traže pomoć kako bi je dostojno sahranili. Svaka donacija koju možete izdvojiti neizmerno je cenjena.“

Prema informacijama sa stranice za prikupljanje sredstava, sahrana Celeste Rivas zakazana je za subotu, 4. oktobra.

Detalji istrage i potraga za odgovorima

Portal PEOPLE kontaktirao je GoFundMe kako bi potvrdio autentičnost kampanje. Rivas je prvobitno prijavljena kao nestala 2024. godine, a njeno telo je pronađeno 8. septembra u gepeku Tesle registrovane na ime pevača d4vd-a (pravim imenom David Anthony Burke, 20).

Detektivi Odeljenja za pljačke i ubistva policije Los Anđelesa 17. septembra izvršili su pretres kuće u bloku 1300 Doheny Place u Los Anđelesu, u vezi sa njenom smrću, kuće koja je, prema navodima, povezana sa pevačem.

Pevač sarađuje s policijom, ali ćuti za medije

Izvori iz policije ranije su za KABC-TV i Los Angeles Times rekli da je ova adresa u Holivud Hilsu mesto gde je pevač boravio. "Prikupljeno je nekoliko dokaza koji će biti analizirani u narednim danima. Istraga je u toku i istražitelji proveravaju više tragova“, izjavio je predstavnik LAPD-a za PEOPLE.

Svi koji imaju informacije o ovom slučaju pozvani su da kontaktiraju Odeljenje za pljačke i ubistva na broj (213) 486-6890 ili anonimno preko LA Crime Stoppers-a na (213) 484-6700.

Pevač, poznat po hitu „Romantic Homicide“, još uvek se nije javno oglasio o istrazi. Njegov predstavnik je ranije za NBC Los Angeles izjavio da njegov klijent „u potpunosti sarađuje“ sa vlastima, ali na više upita medija nije bilo dodatnih komentara.

Kako prenosi Billboard, d4vd je otkazao preostale datume svoje američke turneje Withered Tour zbog istrage koja je u toku.