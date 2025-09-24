Slušaj vest

Hrvatska glumica Slavica Knežević je 2022. godine prošla ozbiljne zdravstvene poteškoće dok je s bivšim suprugom Markom Torjancem pripremala predstavu "Ljubavna pisma".

Naime, u novembru pre tri godine doživela je infarkt, a tom je prilikom ispričala ko joj je prvi priskočio u pomoć. Rekla je kako je desetak dana pre već počela osećati tegobe, a bol u prsima koju je osetila tog 14. novembra bila je prodornija nego ikada ranije i znala je kako nešto nije u redu.

Slavica Knežević Foto: HRT Printscreen

"U toj panici nisam mogla da se setim broja hitne. Sin radi i nekad se zbog posla ne može javiti, pa sam nazvala Marka i rekla mu da mislim da imam infarkt. Mozak mi je radio savršeno, no telo je odlazilo. Jeziv strah. Panika. Uz ramena, utrnula mi je i vilica, a u prsima kao da mi neko nožem nešto izvlači. Marko je nazvao hitnu i dao im sve podatke, no oni su mu rekli kako ih moram sama nazvati jer nije kraj mene. Koja ludost! Pa već sam mogla biti bez svesti ili mrtva – ispričala je glumica u razgovoru za Gloriju.

Glumičin bivši suprug Marko brzo je taksijem stigao do nje, a kada su došli do bolnice, Slavicu su smestili na intenzivni koronarni deo. "Tokom noći imala sam još desetak lakših infarkta. Ali bila sam mirna jer sam u bolnici. Arterija je bila 95 posto začepljena, došla sam u zadnji tren" ispričala je glumica.

Iako se od bivšeg supruga Marka rastala 2000. godine, ostali su u dobrim odnosima i sarađuju.

(Kurir.rs/Večernji)