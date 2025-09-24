Slušaj vest

Video prelepe glumice Sofije Vergare, a koji je objavila na Instagramu naterao je njene obožavaoce da ga pogledaju dvaput. Bivša zvezda serije Moderna porodica podelila je snimak na kojem pleše sa svojom rođakom Klaudijom, a njihova sličnost je neverovatna.

Glumica je video objavila povodom Klaudijinog 33. rođendana, opisavši ga rečima: "Sretan rođendan, mala ja!!! Volim te."

Sofija Vergara Foto: SofiaVergara/Instagram

U videu Sofija i njena mini verzija Klaudija prepustile su se muzici i pokazale svoje plesne pokrete. Glumica je izgledala zanosno u dugoj crnoj maksi haljini s dekolteom u obliku srca, dok se njena rođaka odlučila za midi haljinu boje okera. Njihova neverovatna fizička sličnost toliko je izražena da su mnogi u komentarima priznali kako su ih jedva razlikovali.

Ovo nije prvi put da je Vergara objavila video na kojem pleše s Klaudijom. Pre dve godine podelila je snimak na kojem pleše sa sestrom Veronicom i Klaudijom tokom proslave Dana zahvalnosti. I tada je veseli trojac pokazao svoje plesne stilove u usklađenim modnim kombinacijama.

(Kurir.rs/Index)