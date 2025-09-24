Slušaj vest

Tela dva muzičara Bajrona Sančeza Salazara (31), poznatog kao B-King, i Horhea Luisa Herere Lemosa (35), umetničkog imena DJ Regio Klovn, nađena su 17. septembra u Kokotitlanu u Meksiku. Oni su nestali prethodnog dana u Meksiko Sitiju, pre nego što su njihovi ostaci nađeni isečeni na komade, preneo je “Metro”.

Identitete žrtava potvrdile su njihove porodice 22. septembra. Još tri tela su nađena na istoj lokaciji, rekli su tužioci. Poruka koju je potpisala kriminalna grupa La Familija Mičoakana, koja se bavi švercom droge i drugim ilegalnim aktivnostima, ostavljena je pored tela žrtava.

Parriva.com prenosi da je u poruci pored raskomadanih tela stajalo sledeće upozorenje: “FM je stigao, ovo je poruka svim ‘skakavcima’ (sitnim narko dilerima), menadžerima i prodavcima, idemo na sve”.

Kako navodi “Metro”, Bajron i Horge stigli su u Meksiko početkom septembra radi niza nastupa. Poslednji put su viđeni kako napuštaju teretanu, nakon čega su njihove porodice i prijatelji izgubili kontakt s njima. Otkriće je podstaklo meksičke zvaničnike da puste poternice i koordiniraju s kolumbijskim vlastima. Istrage se nastavljaju uz učešće tužilaca iz Meksika i Kolumbije.

(Kurir.rs/Blic)