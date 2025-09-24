Slušaj vest

Muzička zvezda Rijana i njen partner ASAP Roki dobili su treće dete - i to devojčicu, kojoj su dali neobično ime.

Popularna pevačica, koja već ima dva sina, RZU (3) i Rajota (2), sada je po prvi put postala majka ćerke. Ona je otkrila da se porodila 13. septembra i da se devojčica zove Roki Ajriš Mejers - ime koje je dobila u čast Rijaninog oca.

Na prvoj fotografiji sa naslednicom, Rijana je blistala u glamuroznom izdanju, dok je mala Roki izgledala preslatko u roze kombinaciji sa čipkastim čarapicama.

Rijana i ASAP Roki bili su prijatelji više od decenije, pre nego što su uplovili u vezu 2020. godine, nakon njenog raskida sa Hasanom Džamilom.

Foto: Printscreen/Instagram

Par je 2022. dobio sina RZU, a godinu dana kasnije i drugog sina Rajota Rouza. Rijana je svoju drugu trudnoću otkrila spektakularno - tokom nastupa na Superboulu 2023. godine, kada je pokazala trudnički stomak.

U nedavnom intervjuu ASAP Roki je priznao da je priželjkivao devojčicu:

- Nadam se da je devojčica. Zaista se molimo za ćerku. Prvi put smo hteli da znamo pol bebe, drugi put nismo. Sada opet nismo želeli da znamo do samog kraja. Imam osećaj da će biti devojčica. Ova trudnoća je potpuno drugačija od prethodne dve - rekao je reper.

On je dodao da njih dvoje kod kuće izbegavaju poslovne teme:

- Kod kuće se ne priča o poslu, već o porodici, vezi i zajedničkom životu. To je ono što je zaista važno - naglasio je Roki.