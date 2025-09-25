Slušaj vest

Legendarni glumac Vilijam Šatner, najpoznatiji po ulozi kapetana Kirka u seriji Zvezdane staze, u dobi od 94 godine doživeo je hitnu medicinsku situaciju te je kolima hitne pomoći prevezen u bolnicu nakon problema sa nivoom šećera u krvi, prenose američki mediji.

Prevezen u bolnicu

Prema informacijama dostupnim javnosti, Šatner je u sredu popodne osetio nagle zdravstvene tegobe dok se nalazio u svom domu u Los Anđelesu. Odmah je pozvao hitnu pomoć, a na njegovu adresu stigla je ekipa vatrogasno-spasilačke službe. Nakon pregleda, glumac je prevezen u obližnju bolnicu gde je zadržan radi dalje medicinske obrade. Izvori navode da se Šatner trenutno oseća dobro i mirno odmara.

Uprkos poznim godinama, Šatner i dalje ima aktivnu glumačku karijeru i radi na nekoliko novih projekata. Tako je prošlog meseca učestvovao na panelu Dragon Con u Atlanti, gde je još jednom potvrdio status jednog od najomiljenijih junaka među obožavaocima naučne fantastike. Njegova uloga kapetana Džejmsa T. Kirka, koju je tumačio od 1966. do 1969. godine, ostala je upisana kao jedno od najvažnijih ostvarenja u istoriji televizije. Šatner se toj ulozi vraćao više puta – u animiranoj seriji i u sedam filmskih nastavaka do 1994. godine. Publika ga pamti i po brojnim drugim televizijskim projektima, među kojima se izdvaja naslovna uloga u kriminalističkoj seriji T.J. Hoker.

Privatni život

Njegov privatni život jednako je često bio u središtu pažnje javnosti. Šatner je bio u četiri braka, a posebno se isticala njegova dugogodišnja veza sa Elizabet Martin. Nakon osamnaest godina braka razveli su se 2019. godine, ali su se tokom pandemije ponovo zbližili. Poslednjih nekoliko godina više puta su viđani zajedno, a mediji često nagađaju o ponovnom venčanju, iako zvanične potvrde nije bilo.

Vilijam Šetner, zvezda serije Zvezdane staze Foto: Profimedia

Sam glumac u intervjuima je priznao da su on i Elizabet „u suštini ponovo u braku“, iako formalno-pravno nisu obnovili zavete. Njegovi raniji brakovi takođe su pobuđivali interesovanje javnosti, a posebno tragična sudbina njegove treće supruge Nerine Kid, koja je 1999. godine preminula u nesreći.

Bez obzira na privatne uspone i padove, Šatner nikada nije krio koliko mu porodica i ljubav znače. U intervjuu iz 2023. godine svoju partnerku nazvao je „začinom života“, još jednom pokazujući da, uprkos svim izazovima, životu pristupa sa vedrinom i strašću.

