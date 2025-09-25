Slušaj vest

Poslednje pojavljivanje princeze Kejt Midlton i princa Vilijama posebno je dirnulo stanovnike Sautporta. Kraljevski par najpre je posetio školu koju je pohađala sedmogodišnja Elsi Dot Stenkomb, te razgovarao s nastavnicima o posledicama tragedije i podršci pruženoj učenicima, osoblju i široj zajednici.

Privatni susreti s porodicama žrtava

U privatnim susretima, Vilijam i Kejt su odvojeno razgovarali s roditeljima male Elsi, kao i s porodicama Bibi King i Alis da Silva Agijar, koje su takođe izgubile život u napadu prošlog jula, tokom časa plesa na temu Tejlor Svift.

U galeriji pogledajte Kejt i Vilijama u poseti osnovnoj školi Churchtown Primary School:

1/5 Vidi galeriju Kejt i Vilijam u poseti osnovnoj školi Churchtown Primary School Foto: GEORGE ROGERS / Sipa Press / Profimedia

Otvaranje spomen-igrališta

Nakon toga usledila je poseta osnovnoj školi Churchtown Primary School, gde je otvoreno novo spomen-igralište posvećeno devojčicama. Igralište je osmišljeno kao razigran i isceljujući prostor sa pozornicom, mirnim kutkom, spravama za igru i stazom za bicikle za najmlađe.

Škola je deo prikupljenih sredstava donirala lokalnim udruženjima koja pomažu zajednici, a u čast devojčica pokrenute su tri humanitarne inicijative: Fondacija "Alisin čudesni ples" (Alice’s WonderDance Foundation), "Bibina košnica" (Bebe’s Hive) i "Elsina priča" (Elsie’s Story).

Donacija kraljevskog para

Poznato je i da su Vilijam i Kejt ranije privatno donirali sredstva za izgradnju igrališta, što je škola javno istakla s velikom zahvalnošću, naglašavajući koliko taj gest znači zajednici koja tuguje, ali i stvara trajnu uspomenu na devojčice.

Kejt i Vilijam u poseti osnovnoj školi Churchtown Primary School Foto: GEORGE ROGERS / Sipa Press / Profimedia

Tokom posete, princ Vilijam je održao kratak govor u kojem je poručio da igralište predstavlja simbol zajedništva, sećanja i otpornosti, te svedoči da ljubav može da nadjača tragediju.

Simbolične narukvice prijateljstva

Narukvice prijateljstva koje su Vilijam i Kejt nosili, prema navodima, dobili su na poklon tokom privatnog susreta s Loren King, majkom Bibi King, kao lični znak sećanja na njenu ćerku.

Ovaj gest naišao je na snažan odjek u javnosti i među roditeljima, koji su istakli da će se energija, kreativnost i radost njihove dece slaviti svakog dana kroz igru i zajedništvo u novom školskom prostoru.

