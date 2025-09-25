Slušaj vest

Kijanu Rivs i njegova partnerka Aleksandra Grant duhovito su odgovorili na glasine o navodnom venčanju — zajedničkom fotografijom poljupca. Dugogodišnja devojka slavnog glumca u sredu je na Instagramu objavila romantičnu fotografiju s Rivsom, jasno stavljajući do znanja da do braka ipak nije došlo.

Romantična fotografija iz Arizone

Grant je podelila fotografiju snimljenu tokom njihove posete Roden Krateru u Arizoni, umetničkoj instalaciji Džejmsa Terela. Na slici se par ljubi, a umetnica se u opisu objave našalila na račun priča koje su preplavile društvene mreže:

- Ovo je stvarna fotografija. Nije verenička, niti AI venčana objava… samo poljubac! Možda čak trenutak pre ili posle njega, s obzirom na pomalo smešne izraze na našim licima!

Dodala je i da fotografiju objavljuje kao odgovor na sve čestitke povodom njihovog „venčanja“, iako ono zapravo nikada nije održano.

- U ovim vremenima potrebne su nam dobre vesti, ali ova je ipak lažna – zato budite oprezni! Evo malo stvarne sreće, poručila je Grant.

Veza bez skrivanja

Aleksandra Grant, koja ima 52 godine, i 61-godišnji Kijanu Rivs svoju su vezu javno potvrdili u novembru 2019. godine, na LACMA Art + Film Gala događaju u Los Anđelesu. Od tada se ne ustručavaju da javno pokažu nežnosti. U retkom intervjuu za časopis People prošle godine, Grant je otkrila koliko je njihova veza inspiriše:

U galeriji pogledajte fotografije Kijanu Rivsa i Aleksandre Grant:

1/9 Vidi galeriju Kijanu Rivs i Aleksandra Grant na crvenom tepihu Foto: Joseph Martinez / PictureLux / imago stock&people / Profimedia, Paul Smith / Alamy / Profimedia, izumi Hasegawa, Hollywood News Wire Inc. / Alamy / Profimedia

- Kijanu je neverovatno kreativan i toliko ljubazan. Velika mi je inspiracija. Radi neumorno.

Dodala je i koliko joj je bilo važno što je pre njihove veze već izgradila sopstvenu karijeru: - Nisam samo ‘devojka slavne zvezde’.

Nežni trenuci pred kamerama

Par se često pojavljuje zajedno na svečanim događajima, a kamere neretko zabeleže njihove nežne trenutke. Tako je u aprilu 2024. godine Rivs fotografisan dok ljubi Grant tokom gala večeri Muzeja savremene umetnosti u Los Anđelesu, što je ponovo izazvalo veliku pažnju medija.

Bonus video: Dvojnik Kijanu Rivsa