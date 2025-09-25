Slušaj vest

Princ Hari, prema navodima izvora bliskih njemu, razmatra mogućnost povratka u kraljevsku porodicu, nakon što je poslednji susret s kraljem Čarlsom protekao u vrlo pozitivnoj atmosferi. Hari smatra da bi mogao ponovo preuzeti deo kraljevskih dužnosti — tako što bi dolazio u Ujedinjeno Kraljevstvo nekoliko puta godišnje, kako bi prisustvovao javnim događajima i humanitarnim inicijativama.

Međutim, iz kraljevskog kruga poručuju da takav „pola-pola“ model nije prihvatljiv, jer kralj Čarls ostaje čvrst u stavu da članovi kraljevske porodice ne mogu biti delimično uključeni u zvanične dužnosti.

Napetosti između Vilijama i Čarlsa zbog Harijeve posete

Iako je susret Harija i kralja Čarlsa, prema izvorima bliskim monarhu, bio „pozitivan“ i „opušten“, nije naišao na odobravanje cele kraljevske porodice. Princ Vilijam je ostao suzdržan i jasno se protivi povratku vojvode od Saseksa u uži krug porodice. Ovaj stav doveo je do napetosti između Vilijama i Čarlsa.

Kraljevski stručnjaci ističu da Vilijama „razumljivo ljuti“ Harijeva pojačana medijska prisutnost u britanskim humanitarnim krugovima, kao i njegova putovanja u Ukrajinu — naročito nakon što je Hari tokom prethodnih godina javno iznosio brojne kritike na račun svoje porodice.

Različiti stavovi o porodici i pomirenju

Za razliku od kralja Čarlsa, koji pokazuje spremnost za pomirenje, Vilijam i dalje insistira na jasnim pravilima i ne menja svoj stav o bratovom povratku. Poznato je da je kralj Čarls pacifista, te da već godinama oseća tugu zbog narušenog odnosa sa Harijem.

Kako navodi kraljevska analitičarka Tina Braun za The New York Times:

- Čarls zna da u ovim vremenima ružnih političkih nesuglasica, razjedinjena kraljevska porodica deluje loše. Ali ovo je za njega bilo i ispunjenje očinske čežnje. Nije tajna da Čarlsu očajnički nedostaje njegov rasipni sin, koji je u mlađim danima uvek bio zabavan, razigrani nitkov — za razliku od oholog, više hanoverskog Vilijama.

